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Известия.ru

Военные РФ и Сирии провели стрелковые учения на берегу моря

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Занятия по стрелковой подготовке военнослужащих России и Сирии состоялись на сирийском побережье. Об этом стало известно в понедельник, 7 июня.


На полигоне Шкайфат отечественные военные занимаются подготовкой офицеров Сирии, начиная от проработки процесса сборки и разборки автомата и заканчивая стрельбами на пляже.

«Полигон позволяет проводить стрельбу из различных видов стрелкового оружия. Подготовлены 25-метровый пистолетный тир, 100-метровый тир для стрельбы из автомата. Участок армейской тактической стрельбы, который находится непосредственно сзади нас, далее направление для выполнения упражнений подготовительных стрельб из вооружений БТР и БМП и направление для выполнения подготовительных стрельб из стрелкового оружия», — рассказал начальник отдела боевой подготовки российских войск в Сирии Алексей Плисов.

Перед непосредственным проведением совместных военных учений местным рыбакам подают специальный сигнал, и они покидают место рыбалки. Стрелковые мероприятия проводятся согласно российскому графику: с понедельника по пятницу, в то время как этот день принято считать выходным на территории Сирии.

Сирийские военные располагают хорошим боевым опытом, однако им требуется отработка навыков до автоматизма, чему способствуют совместные учения с составом вооруженных сил России (ВС РФ).

«Мы их обучаем, чтобы делать это правильно, с наименьшим количеством боеприпасов, поражать первым патроном, первым выстрелом цель», — поделился представитель группировки войск ВС РФ в САР Дмитрий Барарь.

Так, одним из самых простых упражнений считается упражнение с пистолетом «Макарова», в то время как самым громким — отработка с БТР. Военные России демонстрируют принципы управления многотонным аппаратом.

Отмечается, что лучше всего сирийские военные справляются с пикапом-внедорожником с крупнокалиберным пулеметом, который считается незаменимым оружием в пустынной местности, и больше известен среди военного контингента под прозвищем «тачанка».

Накануне, 6 июня, российские военнослужащие провели акцию гуманитарной помощи в сирийской деревне Кезельджа, в рамках которой предоставили жителям населенного пункта продукты продовольствия.

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