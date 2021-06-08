Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+.

Пресс-служба ВС Германии представила видео первых тестовых стрельб переносной ракеты Wirkmittel 1800+. Испытания прошли в январе 2021 года с участием специалистов Федерального управления по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw) и его 91-й военно-технической службы (г. Меппен), а также сотрудников компании-производителя MBDA Germany.

Согласно релизу, в ходе тестовой стрельбы инертной управляемой ракетой были собраны важные системные данные для дальнейшей разработки системы вооружения. Последующие испытания должны исследовать функциональность изделия, эффективность воздействия на цель, надежность детонатора, ракетных двигателей и пускового контейнера, а также электромагнитные эффекты.

Enforcer – легкое «средство поражения»

20 декабря 2019 года BAAINBw поручила компании MBDA Germany производство и поставку 850 ракетных комплексов «Инфорсер» (Enforcer). Продукция MBDA ранее была выбрана бундесвером в качестве легкого «средства поражения» – дословный перевод термина Wirkmittel – по результатам конкурса. Поступление системы в войска начнется в 2024 году.

Переносная ракета Enforcer на испытательном стенде

Поскольку немецкие подразделения специального назначения (KSK) видят потребность в высокоточном средстве поражения, выходящем за пределы дальности состоящего на вооружении гранатомета Wirkmittel 90, бундесвер выступил с инициативой «Wirkmittel 1800+». Основанием для требований послужил опыт KSK в Афганистане, где у коммандос отсутствовали подходящие средства противодействия группировкам боевиков и их вооружениям с эффективной дальностью до 2000 м (например, крупнокалиберным пулеметам на позиции или на пикапах). При этом, непосредственная поддержка с воздуха или навесной огонь не всегда были доступны.

По замыслу, переносная ракета Wirkmittel должна обеспечивать силам СпН огневое превосходство во всех типах вооруженных конфликтов, в миротворческих операциях, в симметричных и асимметричных сценариях. Как сообщается, общую расчетную потребность в 3100 УР Wirkmittel 1800+ предполагается покрыть несколькими закупочными партиями.

Общие характеристики переносной ракеты Wirkmittel 1800+

Вся система сравнительно компактна. Масса ракеты с прицельным приспособлением (аналогичным комплексу Wirkmittel 90) около 12 кг. Изделие предназначено для использования спешенным личным составом и точного поражения движущихся целей на дальности до 2000 м. По сообщению производителя, MBDA уже несколько раз успешно испытывала переносную ракету в рамках своих опытно-конструкторских работ.

Пуск Enforcer (Wirkmittel 1800+) на полигоне

В частности, утверждается, что Enforcer обеспечил несколько очень точных попаданий на дальностях от 1000 до 2000 м. Эти испытания подтвердили надежды инженеров на головку самонаведения, которая гарантирует попадание ракеты в центр цели. Точные сведения о точности MBDA не разглашаются, но обнародованные видеоролики демонстрируют высокоточное, прямое и центрированное попадание по движущейся цели 2×2 м на дальности 1500 м.

MBDA указывает следующие характеристики Enforcer:

дальность: 2000 м +;

принцип "выстрелил - забыл";

пассивная круглосуточная готовность к применению;

высокая точность по всей дальности стрельбы;

многофункциональная боевая часть с многорежимным детонатором;

возможность воздушного подрыва БЧ;

пригодность к стрельбе из закрытых помещений;

обслуживание одним человеком.

MBDA Germany планирует расширить серию Enforcer до оружейного семейства.

Видео испытания:

По материалам ресурса esut.de