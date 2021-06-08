Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы в Японском море

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Ракетные катера и тральщики Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили учебно-боевые упражнения в Японском море, в ходе которых поразили ряд условных целей, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"В заливе Петра Великого тактическая группа минно-тральных кораблей в составе базовых тральщиков БТ-100, БТ-114 и БТ-232 провела учение по противовоздушной обороне отряда на переходе морем", - говорится в сообщении.

В рамках учений группа выполнила совместную артиллерийскую стрельбу по имитированным воздушным целям. Управление зенитными огневыми средствами осуществлялось с главного командного пункта соединения.

Другая тактическая группа - ракетно-катерная ударная группа (РКАУГ) в составе двух ракетных катеров нанесла ракетные удары по надводным кораблям условного противника. Экипажи катеров выполнили весь алгоритм подготовительных действий за исключением фактического пуска крылатых ракет, сообщили в ТОФ.