Для нового арктического танка пригодилась бы турбина повышенной мощности

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В настоящее время много говорится о технике, создаваемой для действий в условиях Арктики. Сообщается, что именно высокая по сравнению с дизельными двигателями эффективность газовых турбин в условиях низких температур вынудила возвратить в войска знаменитые "летающие танки" Т-80.

Они в настоящее время модернизированы до версии БВМ и по большинству характеристик ни в чем не уступают самым современным иностранным разработкам.

Как считают некоторые военные эксперты, интерес к этому региону обязательно приведет к тому, что со временем появится ещё больше образцов военной техники, оборудованных ГТД. Например, боевые машины пехоты, и, возможно, в конце концов, даже модификация основного боевого танка нового поколения с турбиной повышенной мощности.

Известно, что в Советском Союзе, а затем, в начале 90-х годов, в Российской Федерации уже были попытки создания подобных боевых машин, в частности газотурбинной версии перспективных танков. Правда, тогда эти разработки не получили развития из-за того, что были серьезные проблемы в финансировании. Сейчас время для прорывных проектов гораздо лучше, чем тридцать лет назад, и поэтому есть большие шансы на успех.

Дмитрий Лемешко