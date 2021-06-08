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Интерфакс-АВН

Вопрос по вступлению Украины в НАТО надо решать немедленно, считает Зеленский

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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, необходимо решить немедленно.

"Я думаю, что если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно", - сказал Зеленский в интервью Axios.

"Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас поставлена на карту, и именно сейчас нам нужна помощь", - отметил он.

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