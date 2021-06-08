Вывели с орбиты: что стоит за новым эпизодом хищений в «Роскосмосе»

На этот раз пропала часть средств, выделенных на программу по доставке американских членов экипажа на МКС

Антикоррупционное расследование Следственного комитета (СК) по факту масштабных злоупотреблений в «Роскосмосе» выявило еще одно хищение — на этот раз средств, выделенных на программу ротации американских членов экипажа на МКС. По версии следствия, руководители компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП) в сговоре с сотрудниками ракетно-космической корпорации «Энергия» и других госпредприятий через фиктивных субподрядчиков вывели свыше 8 млн рублей. «Известия» выяснили, что к махинации могут быть причастны бывшие топ-менеджеры «Энергии» Олег Волков и Николай Черленяк, скрывающиеся от правосудия за границей. Эксперты считают, что новые факты коррупции и воровства, раскрытые департаментом внутреннего аудита «Роскосмоса» и переданные в СК, — свидетельство заинтересованности госкорпорации в «чистке» рядов.

Новые фигуранты в миллиардном деле

Бывший директор исследовательской компании ЦТП Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенча стали фигурантами нового уголовного дела по факту хищений при заключении госконтрактов в «Роскосмосе». Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, по версии следствия бюджетные средства были похищены при заключении контракта между «Роскосмосом» и его подразделением ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). Он был заключен в 2015 году на три с лишним миллиарда рублей.

По договору подрядчик должен был провести работы по доставке на Международную космическую станцию американских астронавтов. Часть задач ЦЭНКИ перепоручил ЦТП. Следствие считает, что работу субподрядчик проводил лишь на бумаге, что позволило сообщникам вывести через свои счета 8 млн рублей. Это квалифицировано следствием как хищение в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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Научно-исследовательская компания ЦТП (ее англоязычное название SPACEFLIGHT COMPUTER SUPPORT CENTER — SCSC) была создана в 1997 году. По данным базы СПАРК, центр связан с «Энергией» через ряд аффилированных фирм.

О последнем руководителе ЦТП, Василии Икомасове, известно немного — на мужчину была оформлена небольшая, судя по обороту, строительная компания. Владельцем ЦТП была другая контора со схожим названием — ЗАО «Центр технического перевооружения службы управления полетами», возникшая лишь годом ранее.

Любопытно, что англоязычные аббревиатуры «мамы» и «дочки» полностью совпадают, и эти четыре буквы хорошо известны в научном космическом мире, в частности, на Западе. Учредителями «старшей» SCSC (а, значит, и бенефициарами ЦТП) выступали в свое время космонавт Владимир Соловьев, видный ученый Вера Станиловская, а также бывший топ-менеджер ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николай Черленяк и замдиректора одной из программ корпорации Олег Волков. Последние двое — фигуранты антикоррупционного расследования с полумиллиардным ущербом. Они скрылись от следствия за границей в декабре 2017 года.

Схема с фиктивными услугами

Николай Черленяк возглавлял одиннадцатую дирекцию РКК «Энергия», которая отвечает за программу эксплуатации Международной космической станции.

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Тучи над ним начали сгущаться в 2017 году. Контролирующие органы обнаружили хищение бюджетных средств, выделенных «Энергией» филиалу Центра тренажеростроения и подготовки персонала (ЦТиПП). Предполагалось, что 500 млн рублей пойдут на разработку и выпуск инновационных комплексов подготовки, в том числе для внеорбитальной деятельности на околоземной орбите в открытом космосе и в перспективе на поверхностях небесных тел.

ЦТиПП, в свою очередь, привлек субподрядчика ЗАО «Меркурий», куда и ушли деньги. Позже астрономическая сумма была выведена через фирмы-однодневки и обналичена.

Еще одним фигурантом расследования тогда стал бывший сотрудник «Энергии» Олег Волков (тезка действующего руководителя сектора предприятия).

На фоне столь крупных хищений эпизод с 8 млн, случившийся двумя годами ранее, не был замечен. В многочисленных «подвигах» «Энергии» он не самый большой, но показательный, потому что наглядно демонстрирует схемы, которыми пользовались в РКК, выводя деньги через подконтрольные фирмы, считает член Общественного совета при «Роскосмосе», председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян Источник изображения: iz.ru

Контракт субподряда, позволивший его бенефициарам украсть у госкорпорации 8 млн, скорей всего, был фикцией, а самой разработки могло даже не быть в природе, полагает эксперт.

— Была составлена фиктивная отчетность о том, что разработан некий научно-технический продукт, будто бы отвечающий задачам контракта. И под эту цель списаны деньги. Что это была за разработка, даже и неважно. Полеты состоялись и без нее, значит, в ее появлении не было никакой необходимости, — отметил он.

Подобные махинации часто происходят в сферах, чьи объекты производства нельзя ни продать, ни потрогать. Это дыра, в которую падают бюджетные деньги, говорит Кирилл Кабанов.

Его поддерживает руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов. Предметом договора субподряда между ЦЭНКИ и ЦТП могла стать фиктивная исследовательская работа на любую тему, вплоть до прогноза погоды на день летных испытаний, полагает он. Такие исследования — удобный способ для воровства, причем на бумаге обычно всё выглядит красиво, говорит эксперт.

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— В дорожной отрасли я встречал исследования об отличии желтых лампочек от красных, и даже под такую ерунду люди получали сотни тысяч рублей. Что же говорить о космосе с его миллионами и миллиардами и закрытыми от посторонних глаз контрактами? — поделился с «Известиям» Александр Строганов.

Чистка рядов

По мнению Кирилла Кабанова, мошеннические схемы в «Роскосмосе» были отстроены еще в первые годы после развала Советского Союза, когда большое число предприятий оборонного ракетостроения де-юре продолжали входить в госкорпорацию, но де-факто стали «самостийными князьками и владельцами имений». Но сейчас эта система ломается, причем происходит это по доброй воле самой госкорпорации, подчеркнул эксперт.

Новые факты коррупции и воровства, раскрытые департаментом внутреннего аудита, — по сути, хорошо забытые старые дела, говорит Кирилл Кабанов. Госкорпорация заинтересована в «чистке» рядов, поэтому результаты всех «раскопок» передает в правоохранительные органы.

— Все думают, что такое количество уголовных дел — это плохо. На самом деле это хороший сигнал, свидетельство очищения, — пояснил «Известиям» Кирилл Кабанов.

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К каким еще персонам ведут следы контракта, правоохранители разберутся, даже если его предметом было нечто неосязаемое, уверен Александр Строганов. За мошенничество в особо крупных размерах фигурантам может грозить срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей, напомнил он.

Что конкретно ЦЭНКИ поручило разработать своему подрядчику и была ли эта разработка необходима для отправки американских астронавтов на МКС, выяснить не удалось. В ответе на запрос «Известий» в «Роскосмосе» сообщили, что госкорпорация «оказывает следственным органам всестороннюю поддержку, но не комментирует их действия».

Справка «Известий» На подконтрольных «Роскосмосу» предприятиях неоднократно выявляли хищения, в некоторых счет идет на миллиарды. Ракетно-космический завод Центра имени Хруничева попадал под прицел правоохранителей дважды — в 2017 и 2020 годах с эпизодами на 20 и 50 млн рублей. В 2018 году управление Федерального казначейства по Московской области выявило нарушения почти на 28 млрд рублей в деятельности РКК «Энергия». А в августе 2020-го еще одного бывшего гендиректора «Энергии», Владимира Солнцева, заподозрили в хищении более 1 млрд рублей. В том же году руководство НПО «Техномаш» обвинили в махинациях на 5,4 млн рублей. В июне текущего года СУ СК по Амурской области возбудило два новых уголовных дела по факту махинаций на сотни миллионов рублей при строительстве космодрома Восточный. В отношении сотрудников ФГУП «ЦЭНКИ» уголовные дела возбуждались несколько раз. В апреле 2018 года — о мошенничестве на 7,6 млн рублей. В ноябре 2020 года совет директоров уволил гендиректора организации Андрея Охлопкова, а сразу нескольких его подчиненных обвинили в должностных преступлениях. В сентябре 2020 года компания «ЦТП» и РКК «Энергия» стали фигурантами в уголовном деле о хищении 200 млн рублей. Благодаря махинациям «Роскосмосу» пришлось дважды заплатить по одним и тем же договорам, считает следствие.

Елена Балаян