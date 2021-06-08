Прибавить гиперзвук: еще один военный округ вооружат «Кинжалами»

Западный военный округ усилят новейшими гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». Образцы будут поступать по мере производства. По мнению экспертов, появление оружия неядерного сдерживания на данном направлении повысит стратегическую безопасность страны. В случае необходимости эти ракеты смогут держать под ударом все развернутые группировки НАТО в Европе.

Западный военный округ усилят новейшими гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». Образцы будут поступать по мере производства. По мнению экспертов, появление оружия неядерного сдерживания на данном направлении повысит стратегическую безопасность страны. В случае необходимости эти ракеты смогут держать под ударом все развернутые группировки НАТО в Европе.

Внимание на запад

Минобороны приняло принципиальное решение направить гиперзвуковые комплексы «Кинжал» в части Западного военного округа (ЗВО), сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Сейчас прорабатывается вопрос о местах их дислокации. Правда, пока точные сроки развертывания ракетного комплекса в ЗВО собеседники издания назвать не смогли. По их словам, поставки будут зависеть от выполнения гособоронзаказа и от сроков подготовки экипажей самолетов-носителей.

На сегодняшний день «Кинжалы» несут службу только в Южном военном округе. Там в декабре 2017 года была развернута опытная эскадрилья из десяти сверхзвуковых истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31К. В начале 2021-го командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин рассказал о планах оснастить гиперзвуковыми комплексами 712-й истребительный авиаполк в Канске. По его словам, это должно произойти до 2024 года. До этого начальник Генштаба Валерий Герасимов заявлял об испытаниях МиГ-31К с «Кинжалами» в Арктике. Как сообщали «Известия», такие системы вооружений будут развернуты на Северном флоте и в других военных округах.

Однако одним из наиболее приоритетных направлений для развертывания новейших гиперзвуковых комплексов считается западное.

— Прежде всего это оперативно-тактическое оружие, которое меняет или воздействует на ситуацию в регионе в конкретных точках, где оно, возможно, будет применено, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это увеличивает потенциал воздействия на противника и на геополитических весах может сыграть свою роль. Мы видим наращивание усилий, создание новых боевых возможностей.

Гиперзвуковые комплексы на западных рубежах будут представлять серьезную угрозу для потенциального агрессора, который вынужден будет учитывать этот фактор, добавил эксперт.

— Решения о развертывании новых систем вооружений всегда принимаются с учетом того, что в будущем может появиться в регионе, — заключил Владислав Шурыгин.

Не имеющие аналогов

В феврале этого года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования составят основу сил стратегического неядерного сдерживания. Другие развитые в военном отношении страны только подходят к созданию таких систем. А надежной защиты от гиперзвуковых ракет, как считается, нет ни у одного государства.

— Опытно-войсковая эксплуатация «Кинжала» ведется достаточно длительное время. Существует эскадрилья, вооруженная этим комплексом, носителем которой является модификация истребителя дальнего перехвата МиГ-31К, а сама аэробаллистическая ракета выполнена на базе сухопутной баллистической ракеты «Искандер», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — При использовании с авиационного носителя дальность действия этого комплекса достигает 2000 км — такие данные называли представители Минобороны. В этом случае «Кинжал» представляет собой серьезный элемент системы стратегического неядерного сдерживания. Боеприпас может маневрировать на траектории при выполнении задания и поэтому его перехват чрезвычайно затруднен. По заявлениям официальных лиц, перехватить цель, летящую со скоростью 10 Махов и маневрирующую на траектории, — задача для сегодняшних систем ПВО и ПРО практически невыполнимая.

Эксперт отметил, что в отличие от сухопутного комплекса «Искандер», переброска которого на другое операционное или стратегическое направление требует определенного времени, «Кинжал» может быть перебазирован в любую точку в пределах ЗВО буквально за часы.

— А если необходимо приступить к выполнению боевых задач, то зная радиус действия этого самолета и досягаемость аэробаллистической ракеты, носителем которой он является, можно уверенно рассчитать, на какую оперативную глубину может быть поражена группировка войск, в том числе и корабельная, собирающаяся совершить агрессию, — пояснил Виктор Мураховский.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Президент Владимир Путин говорил о них в послании Федеральному собранию в 2018 году. В частности, тогда впервые было объявлено о разработке комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими блоками, тяжелых межконтинентальных ракет «Сармат», крылатых ракет «Буревестник» с ядерной силовой установкой, лазерного комплекса «Пересвет», способного выжигать аппаратуру средств воздушного нападения, а также глубоководного беспилотного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Эти системы, не подпадающие под существующие договоры об ограничениях вооружений, стали ответом на развертывание военной инфраструктуры НАТО в Восточной Европе.

Роман Крецул. Анна Черепанова