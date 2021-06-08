Войти
Российская газета

В Баренцевом море завершилось российско-норвежское спасательное учение

436
0
0
Океанский спасательный буксир "Николай Чикер".
Океанский спасательный буксир "Николай Чикер".
Источник изображения: Павел Львов \ РИА Новости

Специалисты поисково-спасательного обеспечения Северного флота вернулись в главную базу СФ - город Североморск после российско-норвежского спасательного учения "Баренц-2021".

Оно проходило в Баренцевом море. Представители двух стран отрабатывали там совместные действия по поиску и эвакуации условно терпящих бедствие в море, доставке их на спасательные суда и оказанию медицинской помощи.

В этом году учение проходило под общим руководством норвежской стороны. От российского Северного флота в нем задействовали спасательное буксирное судно "Николай Чикер", самолет Ил-38 и поисково-спасательный вертолет Ка-27. Кроме того, к учебной спасательной операции привлекли силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра и поисково-спасательный вертолет Ми-8 пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Соседи выделили на учения "Баренц-21" свои корабли, суда, самолеты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, а также силы и средства центров и службы контроля воздушного пространства "AVINOR".

Все началось с получения сигнала бедствия из района, где условно потерпело крушение и затонуло некое судно. Необходимо было срочно оказать помощь его экипажу. Объединенный спасательно-координационный центр Северной Норвегии оповестил о происшествии в Баренцевом море силы поисково-спасательного обеспечения аварийно-спасательных формирований российского Северного флота и других силовых ведомств, дислоцирующихся в регионе.

С аэродрома Североморск-1 в воздух поднялся и взял курс в район условного бедствия самолет Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Его экипаж обнаружил в воде людей - их обозначали специальные манекены - и передал координаты их местонахождения поисково-спасательным силам. В район аварии тут же направили спасательное буксирное судно "Николай Чикер" Северного флота. Его экипаж и провел учебную спасательную операцию.

В пресс-службе Северного флота напомнили, что международные учения "Баренц" проводятся ежегодно. Это предусмотрено межправительственным Соглашением России и Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море" от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют представители и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
Ил-38
Ка-27
Ми-8
Проекты
Арктика
Военные учения
Медицина
пр. 1155
СФ
Похожие новости
19.05.2021
Там любая война – холодная
27.11.2019
Катастрофа "Курска" могла стоить жизни летчикам
31.05.2019
Российские корабли вернулись в Североморск после учений "Баренц-2019"
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
01.06.2017
Россия и Норвегия провели учения по спасению экипажа терпящего бедствие судна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 15:44
  • 100
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 08.06 15:18
  • 1
Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях
  • 08.06 15:03
  • 37
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 08.06 14:17
  • 1
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 13:23
  • 2
Вывели с орбиты: что стоит за новым эпизодом хищений в «Роскосмосе»
  • 08.06 13:20
  • 1
Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет
  • 08.06 11:54
  • 1
Американский F-15 напугал жителей Лондона
  • 08.06 11:52
  • 2
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 08.06 11:24
  • 1
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 08.06 09:00
  • 22
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 08.06 05:58
  • 21
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 08.06 05:38
  • 112
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 22:59
  • 2
Друг до поры. Почему Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе
  • 07.06 22:32
  • 4
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 19:15
  • 4
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу