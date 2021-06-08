В Баренцевом море завершилось российско-норвежское спасательное учение

Специалисты поисково-спасательного обеспечения Северного флота вернулись в главную базу СФ - город Североморск после российско-норвежского спасательного учения "Баренц-2021".

Оно проходило в Баренцевом море. Представители двух стран отрабатывали там совместные действия по поиску и эвакуации условно терпящих бедствие в море, доставке их на спасательные суда и оказанию медицинской помощи.

В этом году учение проходило под общим руководством норвежской стороны. От российского Северного флота в нем задействовали спасательное буксирное судно "Николай Чикер", самолет Ил-38 и поисково-спасательный вертолет Ка-27. Кроме того, к учебной спасательной операции привлекли силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра и поисково-спасательный вертолет Ми-8 пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Соседи выделили на учения "Баренц-21" свои корабли, суда, самолеты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, а также силы и средства центров и службы контроля воздушного пространства "AVINOR".

Все началось с получения сигнала бедствия из района, где условно потерпело крушение и затонуло некое судно. Необходимо было срочно оказать помощь его экипажу. Объединенный спасательно-координационный центр Северной Норвегии оповестил о происшествии в Баренцевом море силы поисково-спасательного обеспечения аварийно-спасательных формирований российского Северного флота и других силовых ведомств, дислоцирующихся в регионе.

С аэродрома Североморск-1 в воздух поднялся и взял курс в район условного бедствия самолет Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Его экипаж обнаружил в воде людей - их обозначали специальные манекены - и передал координаты их местонахождения поисково-спасательным силам. В район аварии тут же направили спасательное буксирное судно "Николай Чикер" Северного флота. Его экипаж и провел учебную спасательную операцию.

В пресс-службе Северного флота напомнили, что международные учения "Баренц" проводятся ежегодно. Это предусмотрено межправительственным Соглашением России и Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море" от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют представители и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения.

Юрий Гаврилов