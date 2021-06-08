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ТАСС

В России приступили к созданию дизайна спутников для мониторинга парниковых выбросов

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Роскосмос в ближайшие годы сосредоточится на создании орбитальной группировки для экологического мониторинга, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты начали работу над спутниками, которые смогут засечь углеродные выбросы. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"По моему поручению специалисты уже приступили к созданию дизайна космических аппаратов, способных засекать опасные действия против экологии, в том числе углеродные выбросы", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, госкорпорация в ближайшие годы сосредоточится на создании орбитальной группировки для экологического мониторинга и борьбы с парниковыми выбросами.

Рогозин уточнил, что по этому вопросу госкорпорация будет взаимодействовать с НИЦ "Планета" (Росгидромет). "Наблюдение из космоса позволит обеспечить постоянный, оперативный и объективный контроль, а геоаналитика даст власти и обществу инструмент для решительных действий", - пояснил он.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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