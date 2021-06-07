Польша испытывает средства противодействия беспилотным летательным аппаратам

Оперативное командование Войска Польского с 27 сентября по 1 октября этого года проведет четвертую серию испытаний средств противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Совместно с Оперативным командованием в организации испытаний принимают участие Агентство внутренней безопасности, Служба военной контрразведки, Полиция, Служба государственной охраны, Пограничная охрана и Военная полиция, что говорит о заинтересованности в проблеме исследований всех силовых ведомств.

Цель испытаний - проверка реальных возможностей имеющихся в настоящее время систем борьбы с беспилотниками. Предыдущие этапы испытаний прошли в 2020 г. и в начале 2021 г.

Испытательным полигоном систем противодействия станет Центральный полигон ВВС и ПВО в Устке, расположенный на побережье Балтийского моря.

Сообщается, что в ходе испытаний будут изучены решения, учитывающие как кинетические, так и не кинетические методы борьбы с БЛА. Каждая организация, участвующая в испытаниях, будет иметь одинаковые условия. Кроме того, все они будут разделены таким образом, чтобы не было утечки коммерческой тайны.