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Интерфакс-АВН

На Балтике начались крупные военно-морские учения НАТО Baltops

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Источник изображения: topwar.ru

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В Балтийском море в воскресенье стартовали крупные военно-морские учения НАТО Baltops, сообщили в североатлантическом альянсе.

В учениях, проходящих уже в 50-й раз, участвуют 16 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия. Они продлятся до 18 июня. Всего задействовано 40 кораблей, 60 самолетов и вертолетов и в общей сложности 4 тыс. военнослужащих.

В ходе учений будут отрабатываться операции по противолодочной борьбе, противовоздушной обороне, противоминной борьбе, а также будет осуществлена высадка десанта на побережье Литвы.

"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу взаимодействия альянса", - заявил командующий маневрами и 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Джин Блэк.

Учения будут состоять из двух фаз. В ходе первых шести дней корабли, самолеты и вертолеты будут выполнять задачи в районе Датских проливов, участвуя в морских операциях по обеспечению доступа и свободы навигации. Затем учения переместятся на восток Балтики.

Командование учениями будет осуществляться с борта командно-штабного корабля 6-го оперативного флота США Mount Whitney ("Маунт Уитни").

Накануне в Балтийское море зашел ракетный эсминец ВМС США Roosevelt ("Рузвельт"), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis "Иджис".

Перед началом учений все участвующие корабли прибыли в польский порт Гдыня.

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