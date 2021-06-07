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Отчет России в Регистр обычных вооружений ООН за 2020 год

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На веб-сайте Регистра обычных вооружений ООН выложены данные из официального отчета Российской Федерации в Регистр за 2020 год.

Согласно приводимым там сведениям, Россия официально декларировала поставку в 2020 году на экспорт следующих вооружений, подпадающих под учет Регистра ООН. Как обычно, типы вооружения и техники в российском отчете не указываются, поэтому, где возможно, соответствующие примечания сделаны нами.

Поставленный ВВС Мали из России боевой вертолет Ми-35М (малийский регистрационный номер TZ-12H) новой постройки АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолеты России"). Сообщалось, что он был поставлен в конце 2020 года, став третьим по контракту 2016 года с Мали на четыре вертолета Ми-35М, церемония передачи вертолета малийской стороне была произведена в Бамако 12.01.2021. Первые два вертолета Ми-35М были поставлены Мали в сентябре 2017 года (с) www.defenceweb.co.za

V. Боевые вертолеты:

Казахстан - 4 (Ми-35М)

Нигер - 2 (Ми-35М)

Мали - 1 (Ми-35М)

VII (a). Ракеты и ракетные установки:

Китай - 296

Индия - 567 (судя по индийским отчетам за предшествующие годы, указываются ракеты к РСЗО "Смерч")

Малайзия - 10

Сербия - 8

Со стороны bmpd укажем, что с каждым годом российские отчеты в Регистр ООН страдают все большей неполнотой и значительная часть поставок в них не включаeтся. В результате российские отчеты за последние годы (включая 2020 год) окончательно превратились в полуфиктивные. В отчетах за 2017-2020 годов полностью отсутствуют, например, поставки техники и вооружения в Сирию, Ирак, прочно в разряд "неупоминаемых" получателей перешли также, например, Египет (получавший в 2020 году истребители Су-35 и МиГ-29М/М2 и боевые вертолеты Ка-52), Алжир, и другие, в том числе большая часть республик бывшего СССР.

В 2020 году, как явствует из российского отчета, из перечня поставок уже полностью выпали боевые самолеты, танки, бронированные машины и артиллерийские системы.

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Египет
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Казахстан
Китай
Малайзия
Мали
Нигер
Россия
Сербия
Сирия
Продукция
9А52-2 Смерч
Ка-52
Ми-35
Ми-35М
МиГ-29М
Су-35
Компании
Вертолеты России
ООН
Роствертол
Проекты
2020-й год
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