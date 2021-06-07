Войти
Российская газета

Лучшим летчикам ВТА вручили премию "Титаны неба"

563
0
0
Самолет военно-транспортной авиации ВКС России на военном аэродроме "Чкаловский" в Московской области
Самолет военно-транспортной авиации ВКС России на военном аэродроме "Чкаловский" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

В Москве в Крокус Сити Холл чествовали победителей первой ежегодной премии "Титаны неба". Ее вручение приурочили к празднованию 90-летия Военно-транспортной авиации России.

Премия вручается в 10 номинациях. Среди ее лауреатов оказались командир дислоцированной в Брянской области авиационной эскадрильи Дмитрий Маслюков, подполковник Дмитрий Василенко из Оренбурга и командир авиационного отряда подполковник Геннадий Гребенщиков (город Тверь).

В церемонии их награждения участвовали председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев; командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, ветераны Военно-транспортной авиации.

Лауреатов поздравили заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов и командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

В честь победителей первой ежегодной премии "Титаны неба" дали большой праздничный концерт. Своим творчеством зрителей порадовали Александр Розенбаум, Валерия, Александр Серов, Зара, Александр Маршал, Олег Газманов, ансамбль "Серебряные крылья", солисты ансамбля песни и пляски ВДВ, танцевальный коллектив "Уличный балет" и другие артисты.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Бондарев Виктор
Сердюков Анатолий
Похожие новости
07.08.2013
Бондарев: перспективный авиакомплекс дальней авиации будет дозвуковым
06.02.2013
Минобороны поддержит ВАСО заказом на 15 лайнеров Ан-148
25.12.2012
РФ намерена покупать у Украины самолеты для российских ВВС
25.12.2012
ВВС России вернутся к системе "один аэродром - один авиаполк"
02.02.2012
Украина назвала стоимость транспортника Ан-70
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников