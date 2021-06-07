Лучшим летчикам ВТА вручили премию "Титаны неба"

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России на военном аэродроме "Чкаловский" в Московской области.

В Москве в Крокус Сити Холл чествовали победителей первой ежегодной премии "Титаны неба". Ее вручение приурочили к празднованию 90-летия Военно-транспортной авиации России.

Премия вручается в 10 номинациях. Среди ее лауреатов оказались командир дислоцированной в Брянской области авиационной эскадрильи Дмитрий Маслюков, подполковник Дмитрий Василенко из Оренбурга и командир авиационного отряда подполковник Геннадий Гребенщиков (город Тверь).

В церемонии их награждения участвовали председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев; командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, ветераны Военно-транспортной авиации.

Лауреатов поздравили заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов и командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

В честь победителей первой ежегодной премии "Титаны неба" дали большой праздничный концерт. Своим творчеством зрителей порадовали Александр Розенбаум, Валерия, Александр Серов, Зара, Александр Маршал, Олег Газманов, ансамбль "Серебряные крылья", солисты ансамбля песни и пляски ВДВ, танцевальный коллектив "Уличный балет" и другие артисты.

Юрий Гаврилов