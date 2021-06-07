Спецназ РФ и Узбекистана проведет учение в горах Саяна

На следующей неделе в горах Саяна в Красноярском крае пройдет совместное учение подразделений специального назначения Центрального военного округа и Узбекистана.

В Пресс-службе ЦВО рассказали о достаточно обширной программе этих тактических тренировок. Так, на одном из этапов учения разведывательные группы двух стран, используя специальное снаряжение, преодолеют сложный горно-лесистый маршрут. Военнослужащим также предстоят поисково-разведывательные действия, отработка захвата базового лагеря условного незаконного формирования. Спецназовцы потренируются и в захвате пленного, оказании первой медицинской помощи и эвакуации раненых. Кроме того, военным двух стран придется добывать пищу в тылу противника.

Особое внимание на этом учении уделят освоению технических средств разведки, в том числе лазерных приборов различных модификаций.

Юрий Гаврилов