В России начали проверять надежность ядерного боезапаса

В Минобороны России проверят надежность ядерного боезапаса. Об этом рассказал в эфире телеканала «Звезда» начальник 12-го главного управления ведомства Игорь Колесников, передает «Интерфакс».

Испытания начались на архипелаге Новая Земля на Центральном ядерном полигоне, однако военные ведут только неядерные взрывные эксперименты. «С учетом введения моратория ни одного ядерного взрыва на этом полигоне уже более 31 года произведено не было», — подчеркнул Колесников.

Он добавил, что аналогичные эксперименты проводятся и в США, в Неваде.

Ранее сообщалось, что новая военная стратегия Военно-морских сил США не исключает использования Россией безответного ядерного удара в ходе возможного конфликта. Кроме того, в Пентагоне заметили, что ВМФ России значительно усилил огневую мощь.

Ксения Богачева