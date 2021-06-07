Россия проводит на Новой земле неядерные эксперименты по проверке надежности ядерных боеприпасов

Вид на ледник "Серп и Молот" в районе архипелага Новая Земля.

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Россия проводит на полигоне на Новой земле эксперименты с целью подтверждения надежности ядерных боеприпасов, рассказал в эфире телеканала "Звезда" начальник 12-го Главного управления Министерства обороны РФ Игорь Колесников.

"Неядерные эксперименты проводятся с целью подтверждения надежности существующего ядерного боезапаса. Надо сказать, что Соединенные Штаты Америки работают именно в таком же направлении, тоже проводят такие же эксперименты в Неваде", - сказал начальник 12-го Главного управления МО РФ, под ведомством которого находится Центральный ядерный полигон на Новой земле.