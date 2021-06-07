Войти
Интерфакс-АВН

Россия проводит на Новой земле неядерные эксперименты по проверке надежности ядерных боеприпасов

477
0
+1
Вид на ледник "Серп и Молот" в районе архипелага Новая Земля
Вид на ледник "Серп и Молот" в районе архипелага Новая Земля.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Россия проводит на полигоне на Новой земле эксперименты с целью подтверждения надежности ядерных боеприпасов, рассказал в эфире телеканала "Звезда" начальник 12-го Главного управления Министерства обороны РФ Игорь Колесников.

"Неядерные эксперименты проводятся с целью подтверждения надежности существующего ядерного боезапаса. Надо сказать, что Соединенные Штаты Америки работают именно в таком же направлении, тоже проводят такие же эксперименты в Неваде", - сказал начальник 12-го Главного управления МО РФ, под ведомством которого находится Центральный ядерный полигон на Новой земле.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
23.04.2020
Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
13.02.2020
Одним Махом: Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет
06.06.2019
Экс-глава штаба РВСН заявил об угрозе гиперзвукового оружия
21.12.2016
Перекуем на "Армату"
24.02.2016
ОПК создала образец оборудования для новых командных пунктов на базе вертолетов
27.10.2015
В США рассматривают возможность денонсации договора о ядерном оружии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников