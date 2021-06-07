В МО заявили, что радиационный фон на Новоземельском полигоне не превышает естественный

Со времени последнего испытания прошло уже более 30 лет, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Радиационный фон на полигоне на Новой Земле соответствует норме и не угрожает военнослужащим и членам их семей, проходящим службу на острове, сообщил начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-майор Игорь Колесников.

"Радиационный фон не превышает естественный. Все данные это подтверждают. Косвенно это подтверждается и тем, что те люди, которые не понаслышке знают о радиационном фоне, они вместе со своими женами и детьми проходят службу на Новоземельском полигоне. Никаких проблем со здоровьем, которые будут являться последствием радиационного фона, у нас нет и быть не может", - заявил Колесников в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Со времени последнего испытания прошло уже более 30 лет, добавил он.

По словам Колесникова, проводится постоянный мониторинг радиационного фона как российскими лабораториями, так и международными.

Начальник 12-го управления напомнил, что наиболее грязными испытаниями ядерного оружия являлись воздушные и наземные. Московский договор 1963 года запретил подобные виды испытаний. Поэтому начиная с 1963 года и до 1990 года испытания проводились только под землей и на удаленных площадках.

По его словам, сейчас с целью подтверждения надежности существующего ядерного боезапаса на полигоне проводятся неядерные взрывные эксперименты.