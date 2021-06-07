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«Чакра» закрывается: Индия досрочно возвращает России атомную субмарину

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Источник изображения: warspot.ru

Субмарина Chakra не дослужила до завершения контракта десять месяцев. Вчера, 5 июня, портал ndtv.com сообщил о том, что ВМС Индии досрочно возвращают России атомную подводную лодку К-152 «Нерпа».

Обозначение INS Chakra субмарина получила после того, как Россия передала ВМС Индии подлодку К-152 «Нерпа» в лизинг сроком на десять лет. В состав индийского флота Chakra была принята 4 апреля 2012 года, базировалась в Вишакхапатнаме.

Субмарина INS Chakra

Источник изображения: ndtv.com

Вчера стало известно о том, что субмарина прошла Сингапурский пролив и направляется во Владивосток. Таким образом, ВМС Индии возвращают подлодку на десять месяцев раньше оговоренного срока. По неофициальным данным, аренда атомной субмарины стоила Индии порядка $2 млрд.

«Неожиданное появление единственной атомной подводной лодки ВМС Индии INS Chakra в водах Сингапурского пролива знаменует окончание её службы в ВМС Индии. Возвращение подлодки стало необходимым из-за её всё более ненадёжной силовой установки и проблем с техническим обслуживанием», — сообщили в NDTV со ссылкой на собственный источник в Минобороны Индии.

Возвращаемая субмарина была второй атомной подлодкой, арендованной индийскими ВМС. Первую подлодку Индия арендовала у СССР в 1988 году, вторую — у России в 2012 году. В 2019 году также был подписан контракт на аренду третьей субмарины, которая должна быть поставлена к 2025 году. В ВМС Индии все три арендованные субмарины называют именем Chakra.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Сингапуp
Продукция
К-152 Нерпа
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