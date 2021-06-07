На Украине планируют наладить производство 30-мм гранатометных выстрелов

Ожидается, что производство 30-мм выстрелов ВОГ для автоматического гранатомета типа АГС-17 будет производиться из комплектующих отечественного производства и отдельных материалов производства химической промышленности одного из государств-членов НАТО.

Как сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны, об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

Отмечается, что по заказу Минобороны продолжаются государственные испытания 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ-17В и ВОГ-17ИН для автоматического гранатомета типа АГС-17 украинского производства.

Как сообщил Таран, по их результатам уже в этом году, будет принято решение о принятии на вооружение и дальнейшем серийном производстве этих выстрелов на базе украинских предприятий. Ожидается, что 30-мм выстрелы ВОГ-17В и ВОГ-17ИН для автоматического гранатомета типа АГС-17 будут производиться из комплектующих отечественного производства и отдельных материалов производства химической промышленности одного из государств-членов НАТО.

«Для этого, кроме производства ВОГов, оборонное ведомство прорабатывает, в том числе, вопросы налаживания мощностей ремонта боеприпасов. У нас для этого есть склады, технический персонал, документация, уже строятся производственные цеха. Снижение зависимости от конъюнктурных внешних рыночных и других условий, расчет на собственные силы, безопасность производства боеприпасов - это залог боеспособности ВС Украины», - цитирует УНИАН Тарана.