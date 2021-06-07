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РИА Новости

В Минобороны рассказали об экспериментах на Новой Земле

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Вид на ледник "Серп и Молот" в районе архипелага Новая Земля
Вид на ледник "Серп и Молот" в районе архипелага Новая Земля.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия проводит на полигоне на Новой Земле неядерные эксперименты, направленные на подтверждение надежности отечественного ядерного арсенала, заявил начальник 12-го Главного (ядерно-оружейного) управления Минобороны РФ генерал-майор Игорь Колесников.

В эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" Колесников рассказал, что на Новой Земле с 1954 по 1990 годы состоялось 132 ядерных испытания. "Далее с 1990-х годов с учетом введения моратория ни одного ядерного взрыва на этом полигоне произведено не было", - отметил он.

Колесников напомнил, что РФ в 1996 году подписала, а в 2000 году ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Поэтому мы сейчас проводим неядерные взрывные эксперименты. Неядерные эксперименты проводятся с целью подтверждения надежности существующего ядерного боезапаса", - сказал Колесников. "Надо сказать, что Соединенные Штаты Америки работают именно в таком же направлении, тоже проводят такие же эксперименты в Неваде", - добавил он.

С прекращением полномасштабных подземных ядерных испытаний важную роль при оценке надежности и безопасности имеющегося ядерного арсенала стали играть неядерные (так называемые "подкритические") взрывные эксперименты (НВЭ). Это особый способ проведения исследования физических процессов, происходящих в ядерных зарядах. Такие эксперименты проводятся с полигонными макетами ядерных взрывных устройств без ядерного энерговыделения, обусловленного цепными реакциями деления ядер урана-235 или плутония-239.

Данные, получаемые в НВЭ, позволяют сделать вывод о работоспособности и надежности испытываемого макета ядерного заряда, а также о возможности продления сроков его годности.

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