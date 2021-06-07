Яндекс запускает производство серверов в России, первые серверы выпустят в 2022 году

Команда Яндекса объявила о запуске производства серверов в России совместно с группой компаний «Ланит», производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ.

Компании создадут совместное предприятие, которое откроет центр разработок — он будет проектировать серверы и предлагать свою продукцию в России и за рубежом. Соглашение об этом было подписано 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Совместное предприятие построит в России завод. Он будет производить серверы и системы хранения данных для дата-центров, а также шлюзы и компоненты умных устройств, например, для интернета вещей. Первые серверы должны быть выпущены уже в 2022 году.

Яндекс и Gigabyte предоставят патенты, технологии и собственные разработки серверного оборудования. Специалисты Gigabyte также будут заниматься запуском и отладкой производства. Яндекс и «Ланит» выделят инвестиции для проекта, кроме того, «Ланит» обеспечит дистрибуцию и сервисные центры. ВТБ выступит финансовым инвестором.

Ещё до открытия завода Яндекс планирует частично перенести производство своих серверов из Китая и Тайваня в Россию. Яндекс не только будет устанавливать эти серверы в собственных дата-центрах и использовать для расширения облачной платформы Yandex.Cloud, но и вместе с партнёрами предложит их рынку. Серверы Яндекса можно использовать для хранения информации, машинного обучения, работы с большими данными и других задач.