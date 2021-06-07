Автономные парусники Saildrone выходят на охоту за морскими ураганами

Беспилотник Saildrone

Изучение природы ураганов (на суше и на море) в непосредственной близости от их эпицентра – занятие более чем рискованное, поэтому для него ученые все чаще предпочитают использовать беспилотники.

Первыми «ласточками» стали три оснащенных специальной аппаратурой семиметровых парусника-беспилотника компании Saildrone (США, Сан-Франциско), которые исследовательское агентство CSIRO (Австралия) задействовало для изучения Южного океана. Недавно к ним присоединилось автономное судно длиной уже 22 метра – Saildrone Surveyor. Как и положено парусникам, они движутся за счет силы ветра, а научная аппаратура работает от солнечных панелей. Они рассчитаны на работу как в дистанционно управляемом, так полностью в автономном режиме. Запас автономности – до одного года.

Беспилотник Saildrone

Последнюю версию дронов решено направить для изучения ураганов в Атлантику, где им, вероятно, придется столкнуться с ветрами, достигающими скорости 110 км/ч и волнами высотой более трех метров. Попутно автономные парусники будут собирать большой объем ценной информации, включая данные о погоде и состоянии океана. Дроны стартуют через два месяца с Виргинских островов и прибудут в районы Карибского моря, где в прошлом наблюдалось наибольшее количество штормов.