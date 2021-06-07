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Деловая газета "Взгляд"

США попали в советскую ловушку

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Своим вмешательством во внутренние дела других стран США повторяют ошибки СССР
Своим вмешательством во внутренние дела других стран США повторяют ошибки СССР.
Источник изображения: РИА Новости

США твердым шагом идут по пути Советского Союза. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он пояснил, что уверенные в своем могуществе империи начинают совершать ошибки, которые в итоге приводят к их краху. О том, что США повторяют негативный опыт Союза, говорили еще в разгар событий на Украине, проводя аналогии с карибским кризисом. Какие еще параллели можно провести между нынешней Америкой и СССР?

Соединенные Штаты столкнулись с типичными проблемами империй – уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, звучащие из США угрозы делаются "в ходе внутриполитических процессов" и их авторы исходят из того, что экономическая, военная и политическая мощь США позволит стране преодолеть любые трудности.

Российский лидер напомнил о советском прошлом и назвал главной проблемой империй ошибочные представления о своем могуществе, мнимой уверенности "позволить себе небольшие погрешности и ошибки". "Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", – сказал Путин.

В том, что США повторяют ошибки СССР, заговорили в разгар украинского кризиса в 2015 году. Американский политолог Уильям Полк писал, что США повторяют на Украине те же ошибки, которые допустил СССР, вторгшись на Кубу в 1962 году, что в конечном итоге привело к крупнейшему кризису. Украина, подчеркивал Полк, "не является частью нашей сферы влияния или доминирования", а "Россия никогда не потерпит, чтобы Украина стала членом враждебного военного союза".

В экспертной среде согласны, что Америка действительно не хочет учиться на чужих ошибках и в чем-то повторяет опыт советских вождей. Доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев убежден, что труднее всего для США сохранить Евроатлантический блок "подобно тому, как было сложно СССР удержать социалистический блок". Откол союзников привел в конечном счете к распаду СССР. "Президент имеет в виду некоторое высокомерное отношение американцев к собственным партнерам по Евроатлантике. В настоящий момент наблюдается даже некоторая мягкость по отношению к ним после проявленной жесткости экс-президента Дональда Трампа и во времена Джорджа Буша-младшего. В настоящий момент Евроатлантический блок переживает период постепенного обсыпания", – считает Межуев.

По его словам, Франция и Германия уже ведут себя независимо, в первую очередь по отношению к Китаю. Появляется фронда консервативных демократий во главе с Венгрией и отчасти Польшей. Если в эпоху 90-х США отвергли добрый посыл России, ее явное тяготение в сторону Запада, то "дальнейшая идея расширения военных блоков в конечном счете привела к нынешнему этапу эскалации в отношениях между Россией и Евроатлантикой".

Плюс ко всему, в США накапливаются внутренние проблемы: страна расколота на тех, кто хочет видеть Америку мускулистой, консервативной, и на тех, кто нацелен на дальнейшее смешение полов, рас. "Кроме этого, происходит безумный и совершенно неоправданный интервенционизм. Советский союз не понял, что у внешнего продвижения есть определенные границы и решил попытать счастья в Афганистане. Столкновение с волной исламского фундаментализма в итоге ослабило СССР. В начале нулевых США столкнулись с тем же Афганистаном. А интервенция американцев в Ирак привела к усилению "шиитской оси". В итоге равновесие было разрушено и мир в целом отступил от относительно благополучного периода 90-х годов", – уверен Межуев.

С ним согласен профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко. "Наверное, Путин имел в виду, что США – это страна, у которой тоже есть свои ограниченные ресурсы, поэтому они не могут быть использованы для решения всех проблем. Путин лучше другого человека в России знает, что США способны вести максимум две большие войны, где они задействуют десятки тысяч солдат, а расходы измеряются сотнями миллиардов долларов. Третья война им не по силам. Есть количественные параметры того, что может позволить себе современная империя", – подчеркнул Ткаченко.

Политолог напомнил о термине "имперское перенапряжение". Это потеря страной контроля над ситуацией из-за неадекватной оценки своих ресурсов. Государство начинает тратить больше, чем позволяет экономика. "Советский Союз слишком активно стал конкурировать с Соединенными Штатами в странах третьего мира. Он полез в Чили, Никарагуа, чуть не устроил третью мировую войну из-за Кубы", – указал Ткаченко.

Другой причиной гибели империй, по его словам, становится все более могущественный противник. В политологической среде это явление называют ловушкой Фукидида, то есть когда одна возрастающая держава сталкивается с ниспадающей или пребывающей в кризисе. И таким соперником для США сейчас является только одна страна: "Китай представляет собой экзистенциональную угрозу, пытается конкурировать с Соединенными Штатами везде: в экономической и политической моделях, в решении проблем общества, что мы увидели во время пандемии. Поэтому реальная угроза США не внутренняя, а внешняя".

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев напротив полагает, что США испытывают сейчас серьезные проблемы внутри страны, схожие с тем, что происходило в СССР перед его распадом. "Сегодня Америка тоже находится на грани резкого ослабления межфедеративных уз. Страна расколота на синие – демократические штаты на западном и восточном побережье и красные – республиканские штаты юга и центральной части США. Между ними нарастает идейный, экономический и политический раскол. Происходит падение управляемости Америки из центра. Инициативы из Вашингтона встречают все большую оппозицию на местах", – пояснил политолог.

Более того, после штурма Капитолия 6 января американская модель показала свое лицо – она оказалась репрессивной и авторитарной структурой, примером чего стало блокировка сетевых аккаунтов Трампа, которого чуть ли не сделали государственным преступником, дважды инициировав процедуру объявления импичмента.

Непростая, по мнению политолога и финансовая ситуация:

"Америка в долгах как в шелках, растет госдолг и дефицит госбюджета, усиливается перераспределительная роль государства в экономике".

А пандемию коронавируса, уверен эксперт, можно считать "американским Чернобылем, который уже сейчас подкашивает социально-экономическое и политическое развитие государства".

"В Америке прямо говорят о том, что страна меняет свою модель на социалистическую. Подчеркивается, что предыдущая модель дала определенного рода кризисы, она неэффективная. Именно так было в Советском Союзе во второй половине 80-х годов. Тогда говорилось, что социализм неэффективен и нужно взять за основу западные экономические модели. В Советском Союзе господствовала точка зрения, что его экономика перераспределительная. В США сегодня идет тот же самый странный процесс: американская экономика все в большей степени является перераспределительной. Страна утрачивает способность производить что-либо, усиливается деградация рабочей силы, растет количество нелегалов", – перечислил Васильев.

Ткаченко убежден, что в интересах всего мира было бы решение США пойти по пути Японии, которая еще 30 лет назад рассматривалась как новая империя, "а потом она вступила в период долгого кризиса и японцы тихонько ушли из международных отношений, занялись внутренним рынком". "В Соединенных Штатах создана великолепная внутренняя инфраструктура, туда по-прежнему будут стягиваться таланты. Если они откажутся от концепции сияющего города на холме, то есть модели для всего мира, то поступят умно и демонтаж однополярной модели пройдет довольно успешно", – уверен политолог.


Андрей Резчиков

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Афганистан
Венгрия
Германия
Ирак
Канада
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Япония
Персоны
Буш Джордж
Путин Владимир
Трамп Дональд
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