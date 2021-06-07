В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу

Вакцинация от коронавируса военнослужащих Северного флота РФ на фрегате "Адмирал флота Касатонов" в Североморске.

Как сообщил начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков, вакцинация военнослужащих практически закончена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие выработали коллективный иммунитет к коронавирусу по результатам успешной прививочной кампании. Об этом сообщил ТАСС начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков на полях Петербургского международного экономического форума.

"В министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета. И это одно из достижений военной медицины", - сказал Крюков.

По его словам, вакцинация военнослужащих практически закончена. При ее добровольном характере она шла проще, чем у гражданских лиц. "Они [военнослужащие] люди ответственные, они защищали себя, свои семьи", - заявил он.

Руководитель академии подчеркнул, что многие медицинские разработки для лечения коронавируса впервые были применены в министерстве обороны.

"Мы впервые в министерстве применили глюкокортикоиды для лечения коронавирусной инфекции. Мы впервые стали использовать плазму пациентов, которые выздоровели. Совместно - эти же разработки проводились также московским здравоохранением. Но министерство обороны впервые начало использовать плазму пациентов, которые были привиты", - пояснил он.

Эффективность прививок

Как заявил Крюков, проведенное военными медиками исследование показало эффективность вакцинирования переболевших коронавирусом.

"Люди, перенесшие коронавирус более полугода назад, заболевают повторно. Нами в Минобороны проведено очень интересное исследование о возможности прививки пациентам, которые ранее болели коронавирусом. Нами доказана ее чрезвычайно высокая эффективность, иммуногенность", - сказал Крюков.

Он подчеркнул, что переболевшие коронавирусом переносят прививку не хуже, чем те, кто не болел.

Крюков отметил, что в ведомстве используется исключительно вакцина "Спутник V". "На наш взгляд, это чрезвычайно эффективная вакцина и, скажем так, от добра добра не ищут", - заключил он.