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ТАСС

В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу

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Вакцинация от коронавируса военнослужащих Северного флота РФ на фрегате "Адмирал флота Касатонов" в Североморске
Вакцинация от коронавируса военнослужащих Северного флота РФ на фрегате "Адмирал флота Касатонов" в Североморске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Как сообщил начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков, вакцинация военнослужащих практически закончена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие выработали коллективный иммунитет к коронавирусу по результатам успешной прививочной кампании. Об этом сообщил ТАСС начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков на полях Петербургского международного экономического форума.

"В министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета. И это одно из достижений военной медицины", - сказал Крюков.

По его словам, вакцинация военнослужащих практически закончена. При ее добровольном характере она шла проще, чем у гражданских лиц. "Они [военнослужащие] люди ответственные, они защищали себя, свои семьи", - заявил он.

Руководитель академии подчеркнул, что многие медицинские разработки для лечения коронавируса впервые были применены в министерстве обороны.

"Мы впервые в министерстве применили глюкокортикоиды для лечения коронавирусной инфекции. Мы впервые стали использовать плазму пациентов, которые выздоровели. Совместно - эти же разработки проводились также московским здравоохранением. Но министерство обороны впервые начало использовать плазму пациентов, которые были привиты", - пояснил он.

Эффективность прививок

Как заявил Крюков, проведенное военными медиками исследование показало эффективность вакцинирования переболевших коронавирусом.

"Люди, перенесшие коронавирус более полугода назад, заболевают повторно. Нами в Минобороны проведено очень интересное исследование о возможности прививки пациентам, которые ранее болели коронавирусом. Нами доказана ее чрезвычайно высокая эффективность, иммуногенность", - сказал Крюков.

Он подчеркнул, что переболевшие коронавирусом переносят прививку не хуже, чем те, кто не болел.

Крюков отметил, что в ведомстве используется исключительно вакцина "Спутник V". "На наш взгляд, это чрезвычайно эффективная вакцина и, скажем так, от добра добра не ищут", - заключил он.

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3 комментария
№1
07.06.2021 06:03
Цитата, q
Он подчеркнул, что переболевшие коронавирусом переносят прививку не хуже, чем те, кто не болел.

На хрена переболевшим коронавирусом делать прививку? Изобретаем заново науку? Или ставим опыты на солдатах?
0
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№2
07.06.2021 14:25
Цитата, Tornado сообщ. №1
На хрена переболевшим коронавирусом делать прививку?
Цитата, q
Люди, перенесшие коронавирус более полугода назад, заболевают повторно.
Среди знакомых у меня уже есть пара "счастливчиков".
0
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№3
07.06.2021 14:28
Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
Среди знакомых у меня уже есть пара "счастливчиков".

Да? И как часто это случается на 1000 человек? Есть статистика? Или снова "терзают смутные сомнения"? И если даже так то чем прививка лучше имунитета от самого вируса?
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