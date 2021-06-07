SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник SXM-8

Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-8. Старт состоялся в 00:26 по времени Восточного побережья США (07:26 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте компании.

Через 31 минуту 52 секунды после пуска спутник был успешно выведен на орбиту. "Отделение груза подтверждено", - сообщил в ходе трансляции один из операторов запуска.

Первая ступень Falcon 9, которая ранее дважды использовалась для доставки на орбиту экипажей кораблей Crew Dragon, через несколько минут после старта в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Технология многократного использования ступеней ракет позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Спутник SXM-8, изготовленный компанией Maxar Technologies для радиовещательной компании SiriusXM с аудиторией более 34 млн человек, предназначен для обеспечения трансляции радиопрограмм на территории США, Канады и Карибского бассейна. Space успешно вывела аналогичный аппарат SXM-7 на орбиту в декабре прошлого года. Однако позднее у спутника возникла техническая неисправность, и связь с ним была утеряна.