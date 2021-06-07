Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России

Россия серьезно наращивает свою военную мощь за счет новых кораблей. Об этом пишет военный обозреватель Питер Сучиу на портале 19FortyFive.

Как подчеркнул эксперт, ссылаясь на заявление главы Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексея Рахманова, в 2021 году ВМФ получит пять новых военных кораблей, еще два вернутся в строй после ремонта. При этом в 2020 году силы ВМФ были дополнены 11 кораблями и судами, восемь из которых были абсолютно новыми.

Сучиу, приводя сведения Business Insider, подчеркнул, что состав морского флота России насчитывает 360 судов, причем многие ракетные крейсеры были заменены менее габаритными кораблями.

Эксперт отметил, что сегодня Москва запустила процесс модернизации и создания современных кораблей для защиты границ и демонстрации военной мощи за пределами страны.

В частности, как указал Сучиу, Россия усилила флот маневренными небольшими судами с крылатыми ракетами «Калибр» или «Циркон». Такие корабли с дальнобойным оружием могут быть именно тем, что нужно Москве, подчеркнул эксперт, — они эффективные, маневренные и не такие уж дорогие.

Эксперт допустил, что РФ может не создать самый большой военно-морской флот в мире, однако мощь российских ВМФ становится серьезной и значительной.

В декабре американские военные эксперты назвали пять самых опасных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, которые «нельзя недооценивать». На первом месте находится тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан», «являющийся крупнейшим надводным боевым кораблем в мирe», указали специалисты.