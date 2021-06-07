Войти
Известия.ru

Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России

505
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Россия серьезно наращивает свою военную мощь за счет новых кораблей. Об этом пишет военный обозреватель Питер Сучиу на портале 19FortyFive.

Как подчеркнул эксперт, ссылаясь на заявление главы Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексея Рахманова, в 2021 году ВМФ получит пять новых военных кораблей, еще два вернутся в строй после ремонта. При этом в 2020 году силы ВМФ были дополнены 11 кораблями и судами, восемь из которых были абсолютно новыми.

Сучиу, приводя сведения Business Insider, подчеркнул, что состав морского флота России насчитывает 360 судов, причем многие ракетные крейсеры были заменены менее габаритными кораблями.

Эксперт отметил, что сегодня Москва запустила процесс модернизации и создания современных кораблей для защиты границ и демонстрации военной мощи за пределами страны.

В частности, как указал Сучиу, Россия усилила флот маневренными небольшими судами с крылатыми ракетами «Калибр» или «Циркон». Такие корабли с дальнобойным оружием могут быть именно тем, что нужно Москве, подчеркнул эксперт, — они эффективные, маневренные и не такие уж дорогие.

Эксперт допустил, что РФ может не создать самый большой военно-морской флот в мире, однако мощь российских ВМФ становится серьезной и значительной.

В декабре американские военные эксперты назвали пять самых опасных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, которые «нельзя недооценивать». На первом месте находится тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан», «являющийся крупнейшим надводным боевым кораблем в мирe», указали специалисты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Пётр Великий
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Проекты
1144 Орлан
2020-й год
Калибр КР
Похожие новости
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
22.07.2020
Фрегаты России станут еще "зубастей". Чем "Адмирал Касатонов" превзошел другие сторожевики
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
30.01.2018
Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников