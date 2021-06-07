Учения танкистов ЮВО будут приближены к боевым действиям

На полигоне Майкопский в Краснодарском крае танкисты российской военной базы ЮВО из Абхазии примут участие в маневрах с боевой стрельбой.

На этапе боевых стрельб экипажи новейших танков Т-72Б3 выполнят весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде.

Впервые в одном упражнении будет создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 2,2 тыс. м до 2,5 тыс. м.

При выполнении учебных задач экипаж заранее не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень.