Войти
Военно-промышленный курьер

Учения танкистов ЮВО будут приближены к боевым действиям

497
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На полигоне Майкопский в Краснодарском крае танкисты российской военной базы ЮВО из Абхазии примут участие в маневрах с боевой стрельбой.

На этапе боевых стрельб экипажи новейших танков Т-72Б3 выполнят весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде.

Впервые в одном упражнении будет создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 2,2 тыс. м до 2,5 тыс. м.

При выполнении учебных задач экипаж заранее не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.09.2020
В Абхазии учились минировать побережье Черного моря
24.08.2020
Танки против кораблей: в Абхазии отразили высадку морского десанта
23.04.2019
Россия перебазировала в Абхазию боевые вертолеты для учений
25.03.2019
Масштабные армейские военные учения РФ проходят в Абхазии с участием ВВС и флота
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
10.08.2018
В Абхазии российские "Аллигаторы" "уничтожили" катера противника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников