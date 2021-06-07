Международные военные учения "Весенний шторм" завершились в Эстонии

Таллин. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Финальным учебным сражением и масштабными боевыми стрельбами в субботу завершились крупнейшие в этом году в Эстонии международные военные маневры "Весенний шторм", сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны республики.

"Я доволен тем, чего мы достигли за эти три недели. Цели учений были достигнуты, - сказал командовавший учениями генерал-майор Индрек Сирел (Indrek Sirel). - Мы восстанавливаем режим учений в Силах обороны, который действовал до пандемии коронавируса, сокращено только участие резервистов, которых в этом году было привлечено почти в десять раз меньше".

Как сказал в начале учений министр обороны Калле Лаанет (Kalle Laanet), "проведение учений является важной частью сдерживания и показывает потенциальному агрессору, что мы уделяем большое внимание обучению - даже в сложной ситуации".

В ходе завершающих на этой неделе учения боевых стрельб были задействованы практически все виды вооружений Сил обороны Эстонии, дислоцированных здесь союзных частей, а также прибывших на маневры частей и подразделений ряда других государств НАТО: от пулеметов до пушек, ракет и танков

За стрельбами наблюдали премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas) и инспекторы вооруженных сил Российской Федерации. Ранее учения посетила президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

Учения начались 17 мая и в них было задействовано почти 7 тыс. военнослужащих Эстонии, а также Великобритании, Дании, Италии, Латвии, Польши, США и Франции, а также сотни единиц боевой техники.