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Российская газета

В Черном море испытали модернизированный спасательный аппарат АС-28

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Источник изображения: Георгий Зимарев/РИА Новости

Экипаж старейшего в мире судна "Коммуна" Черноморского флота (оно ведет историю еще с Императорского флота России) успешно испытал в море подводный обитаемый поисково-спасательный аппарат АС-28.

На одном из флотских полигонов его спустили на воду. Затем аппарат отошел от судна-носителя к точке погружения и отправился на заданную глубину. Там команда АС-28 проверила устойчивость связи с "Коммуной" и отработала алгоритм покладки на грунт.

Это было первое испытание поисково-спасательного аппарата в море после его планового ремонта и модернизации. В прошлом году на "Канонерском судоремонтном заводе" в Санкт-Петербурге на АС-28 установили современные системы управления движением, обновленную аппаратуру звуко-подводной связи и новую систему видеонаблюдения. Черноморский флот - не единственный в нашем ВМФ, где модернизируют и обновляют парк поисково-спасательной техники. В ноябре 2020 года главнокомандующий Военно-Морским флотом России Николай Евменов сообщил, в частности, что ведется работа по созданию в ближнесрочной перспективе спасательных глубоководных аппаратов следующего поколения, характеристики которых дадут возможность применять их в арктической зоне на Северном и Тихоокеанском флотах.

Евменов тогда сказал, что в 2021 году "Канонерский судоремонтный завод" завершит модернизацию спасательного глубоководного аппарата АС-36 "Бестер", за счет которой расширятся его возможности оказывать помощь аварийным подводным лодкам. "Речь идет о новых системах позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также об обновленных системах жизнеобеспечения", - пояснил главком ВМФ.

Он сообщил, что в Военно-Морском флоте России успешно функционирует система модернизации, планового ремонта и сервисного обслуживания спасательных глубоководных аппаратов типа "Приз" с глубиной погружения до тысячи метров. А также спасательных глубоководных аппаратов типа "Бестер", способных работать под водой на глубине 700 метров.

Справка "РГ"

Спасательный глубоководный аппарат АС- 36 "Бестер" предназначен для оказания помощи и спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубинах до 720 метров. Другая его задача - обследовать подводные объекты и выполнять подводно-технические работы.

Подводный аппарат проекта 1855 "Приз" построен на заводе "Красное Сормово" по проекту Нижегородского ЦКБ "Лазурит". Он имеет длину 13,5 метра, ширину - 3,8 и высоту - 5,7 метра. Водоизмещение - 55 кубических метров. Рабочая глубина погружения - до 1 тысячи метров. Экипаж из четырех человек может принять на борт до 20 человек. Автономность жизнеобеспечения аппарата - 120 часов, а со спасенными на борту - 10 часов.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Компании
Красное Сормово
Проекты
1855 Приз
2020-й год
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