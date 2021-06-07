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Известия.ru

В США заявили о способности российского «Охотника» заставить НАТО нервничать

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Тяжелые российские ударно-разведывательные беспилотники «Охотник» могут заставить НАТО нервничать. Об этом сообщило в четверг, 3 июня, издание The National Interest.

Обозреватель журнала Марк Эпископос отмечает, что «Охотник-Б» обладает взлетной массой около 20 т, а также развивает скорость до 1 тыс. км/ч. Это может заставить НАТО «попотеть», пишет он.

Кроме того, эксперт отмечает, что такой аппарат обладает способностью к совместным действиям в автоматическом режиме. По его словам, такие дроны могут представлять серьезную опасность для объектов инфраструктуры противника.

Эпископос напомнил, что в качестве многоцелевого беспилотного боевого летательного аппарата (БПЛА) «Охотник-Б» призван поддерживать российские истребители пятого поколения Су-57. Дрон, вероятно, будет выполнять важную разведывательную роль, используя свой обширный набор бортовых датчиков для передачи информации Су-57.

«Группа из четырех беспилотников «Охотник-Б» могла бы расширить осведомленность Су-57 о поле боя, предоставляя информацию о цели. Дрон обладает боевыми возможностями, с внутренним отсеком для вооружения, вмещающим до 2 тыс. кг боеприпасов, хотя степень его вооружения остается неясной», — отмечает эксперт.

Четыре таких малозаметных беспилотника, работающих в тандеме, могут представлять законную угрозу, резюмирует он.

Ранее, 1 июня, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что пять государств Юго-Восточной Азии проявляют интерес к Су-57.

В декабре 2020 года издание The National Interest написало о том, что Су-57 представляет реальную угрозу для НАТО по пяти причинам. В частности, одним из преимуществ автор статьи назвал аэродинамику истребителя — конструкция самолета обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и отличные характеристики для ведения воздушного боя.

21 февраля летчик-испытатель Евгений Фролов рассказал о характеристиках беспилотника С-70 «Охотник». Он отметил, что тяжелый ударный дрон способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. По его словам, в ближайшем будущем этот аппарат будет управляться автоматизированной системой без ручного управления.


Су-57 (ранее известный как ПАК ФА) — многофункциональный российский истребитель пятого поколения, его назначение заключается в уничтожении всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработан для замены в российских Воздушно-космических силах (ВКС) тяжелого истребителя Су-27. Первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года.

Отличительными особенностями истребителя называют его высокую маневренность, наличие новейшего комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, а также технологию «стелс», делающую его малозаметным.

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Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-27
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БПЛА
Истребитель 5 поколения
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