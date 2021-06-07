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США отказались от еще одного оружия против России

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Источник изображения: Фото: Yoruk Isik / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США в рамках проекта бюджета на 2022 финансовый год отказались от разработки еще одного оружия — Hyper-Velocity Projectile (HVP), сообщает The Drive.

В частности, в документе утверждается, что ВМС «прекратили исследования и разработку управляемых снарядов». В результате подобного решения должно высвободиться 5,9 миллиона долларов бюджетных средств. Издание допускает, что в будущем работы по HVP возобновятся.

В сентябре 2020 года в сети появилось видео американских учений, на которых 155-миллиметровая артиллерийская установка Advanced Gun System (AGS), помещенная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, перехватила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитировавшую российскую крылатую ракету. В качестве пушечного снаряда использовался HVP, способный развивать гиперзвуковую скорость.

В июне 2021 года The Drive сообщало, что Минобороны США не нашло денег на поддержку разработки стратегической сверхдальнобойной суперпушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая из Северного моря могла бы ударить по Москве.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
M110
Проекты
2020-й год
Военные учения
ГЗЛА
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