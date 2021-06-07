Киргизия и Таджикистан отводят войска от границы

Бишкек. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Киргизии и Таджикистана договорились отвести войска от совместной границы, а пограничные посты перенести на 3 км вглубь страны, сообщает пресс-служба киргизского правительства.

"5 июня состоялась рабочая встреча государственной комиссии сторон по делимитации и демаркации государственной границы Киргизии и Таджикистана. Подписан протокол, согласно которому стороны отводят войска и военное оборудование на места их постоянной дислокации, на месте остаются только штатные пограничные наряды", - говорится в сообщении.

Протокол подписали Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.

В протоколе указано, что стороны отводят погранпосты на 3 км в глубь своих территорий.

"Протоколом также предусмотрено использование пастбищ на этом участке. Любые действия на государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями сторон", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, стороны обязуются провести разъяснительную работу с населением приграничных сел, а также придерживаться пунктов протокола.

В пятницу Погранслужба Киргизии сообщила об обострении ситуации на киргизско-таджикской границе. По данным ведомства, таджикская сторона около 03:00 (00:00 мск) начала устанавливать контейнер на неописанном участке в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области, зайдя в глубь территории Киргизии на расстояние до тысячи метров.

МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана, обвинив таджикскую сторону в нарушении ранее достигнутых договоренностей, а также протокола рабочей встречи представителей министерств обороны от 1 мая 2021 года.

"Несмотря на имеющиеся договоренности, пограничные представители Таджикистана не отвечают и не выходят на связь, избегая возможности проведения переговоров для снятия напряженности. Киргизская сторона в целях недопущения дальнейшей эскалации в приграничных районах потребовала от таджикской стороны демонтировать в местности Унжу-Булак установленные контейнеры, отвести военнослужащих и военную технику", - заявили в МИД Киргизии.

В пятницу вечером власти Чон-Алайского района Ошской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, начали эвакуацию местных жителей.

МИД Таджикистана со своей стороны вручил ноту протеста послу Киргизии в связи заявлением киргизской стороны о нарушении договоренности по границе, сообщили местные СМИ со ссылкой на управление информации и печати ведомства. Официальный сайт внешнеполитического ведомства эту информацию пока не публиковал.