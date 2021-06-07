Рогозин сообщил о возможном визите главы NASA в Россию в 2021 году

Новый директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон может посетить Россию до конца 2021 года. Об этом в субботу, 5 июня, сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я рассчитываю, что он приедет в течение этого года. Может быть, на один из пусков, посмотрим», — сказал Рогозин.

Глава госкорпорации выразил надежду, что укрепление отношений с Нельсоном позволит восстановить диалог с Соединенными Штатами.

«Человек он, безусловно, очень опытный, близкий к нынешнему президенту США, что хорошо. Потому что, если нам удастся объяснить все те казусы и нелепости, которые происходили по санкционной линии американской в отношении российской промышленности, и NASA в рамках партнеров будет выступать за продолжение этого взаимодействия, то есть шанс поправить наши отношения и восстановить нормальный диалог», — отметил Рогозин.

Он добавил, что планирует показать Нельсону предприятия космической отрасли и познакомить с конструкторами.

«Я сделаю всё, чтобы установить личный доверительный диалог с этим опытным и уважаемым человеком, господином Нельсоном. Поэтому я жду его в своей семье, и я надеюсь, он приедет тоже со своими родными и близкими родными. Постараемся ему показать ту Россию, которую он не знает. Покажем промышленность, съездим на предприятия. Пообщаемся. Познакомлю его с нашими ведущими конструкторами», — заключил глава «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин 4 июня провел телефонные переговоры с Нельсоном, в ходе которых отметил контрпродуктивность санкций против российской космической отрасли. Кроме того, глава NASA выступил за продление эксплуатации МКС до 2030 года.