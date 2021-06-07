Войти
Известия.ru

Рогозин сообщил о возможном визите главы NASA в Россию в 2021 году

556
0
-1
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новый директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон может посетить Россию до конца 2021 года. Об этом в субботу, 5 июня, сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я рассчитываю, что он приедет в течение этого года. Может быть, на один из пусков, посмотрим», — сказал Рогозин.

Глава госкорпорации выразил надежду, что укрепление отношений с Нельсоном позволит восстановить диалог с Соединенными Штатами.

«Человек он, безусловно, очень опытный, близкий к нынешнему президенту США, что хорошо. Потому что, если нам удастся объяснить все те казусы и нелепости, которые происходили по санкционной линии американской в отношении российской промышленности, и NASA в рамках партнеров будет выступать за продолжение этого взаимодействия, то есть шанс поправить наши отношения и восстановить нормальный диалог», — отметил Рогозин.

Он добавил, что планирует показать Нельсону предприятия космической отрасли и познакомить с конструкторами.

«Я сделаю всё, чтобы установить личный доверительный диалог с этим опытным и уважаемым человеком, господином Нельсоном. Поэтому я жду его в своей семье, и я надеюсь, он приедет тоже со своими родными и близкими родными. Постараемся ему показать ту Россию, которую он не знает. Покажем промышленность, съездим на предприятия. Пообщаемся. Познакомлю его с нашими ведущими конструкторами», — заключил глава «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин 4 июня провел телефонные переговоры с Нельсоном, в ходе которых отметил контрпродуктивность санкций против российской космической отрасли. Кроме того, глава NASA выступил за продление эксплуатации МКС до 2030 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
26.04.2021
Рогозин опроверг сообщение о переговорах «Роскосмоса» и SpaceX
27.04.2020
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
07.02.2020
Экипаж «Союза МС-13» вернулся на Землю
28.08.2019
Сделано не в России: Рогозин открестился от неудачи Федора
06.06.2019
Роскосмос обсудил с NASA необходимость соглашения о "перекрестных полетах" к МКС
31.08.2018
Космонавты залатали отверстия на пристыкованном к МКС корабле "Союз"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников