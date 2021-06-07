Минобороны показало уничтожение целей истребителем Су-34

Министерство обороны РФ показало маневры сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учений ВВС в Курганской области. Ролик опубликован на канале Минобороны в YouTube 3 июня.

«В ходе учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР вскрыли район размещения полевого аэродрома и передали координаты на пункт управления», — говорится в описании к ролику.

Для «уничтожения инфраструктуры аэродрома» выполнялись пуски неуправляемых авиационных ракет класса «воздух–поверхность».

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях. В экипаж входят два человека. На вооружении российской армии, по данным из открытых источников, находятся более 120 таких самолетов.

В конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия и профильные ведомства разрабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57. Самолет разработан для замены в российских Воздушно-космических силах тяжелого истребителя Су-27.