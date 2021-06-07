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США не нашли денег на «обстреливающую» Москву из Северного моря суперпушку

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Источник изображения: Фото: US ARMY

Минобороны США не нашло денег на поддержку разработки стратегической сверхдальнобойной суперпушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), пишет The Drive.

Согласно данным издания, финансирование соответствующей программы в рамках проекта бюджета на 2022 финансовый год резко сокращено. Вследствие данного обстоятельства конкретные работы, посвященные SLRC, планируется заменить исследованиями общего характера. Издание отмечает, что испытания орудия, намеченные на 2023 год, отменяются.

В октябре 2020 года журнал Popular Mechanics написал, что армия США готовится вооружиться пушкой SLRC, способной поражать цели на расстоянии до 1150 миль (более 1850 километров), что в 50 раз превышает возможности подобных современных действующих орудий. «Из Северного моря Montana могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву», — уверяло издание.

Тогда же старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что подобное оружие неэффективно, а работы над соответствующим проектом имеют целью освоение бюджетных средств.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
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