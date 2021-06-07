Создание многотысячных спутниковых группировок несёт угрозу для МКС - Рогозин

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" предлагает обязать создателей многотысячных спутниковых группировок сводить отработанные аппараты с орбиты, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Эти аппараты при столкновении между собой "становятся предметом реальной угрозы, в том числе для безопасности людей, для МКС, других орбитальных станций", - сказал Рогозин на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он заявил, что "это становится колоссальной проблемой, которая должна быть предметов ответственности всех тех кто выводит эти орбитальные группировками с сотнями и тысячами аппаратов".

По его словам, в "Роскосмосе" хотели бы "предложить некие правила поведения и конечно саму систему, которая может обмениваться информацией, систему мониторинга низких околоземных орбит".