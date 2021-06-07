Арестованный советник главы "Роскосмоса" Сафронов сохраняет свою должность

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший журналист Иван Сафронов, арестованный по обвинению в госизмене, продолжает оставаться сотрудником "Роскосмоса", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Он продолжает оставаться нашим сотрудником до тех пор, пока не произойдёт изменения в его судьбе", - сказал Рогозин журналистам в субботу.

На момент ареста Сафронов занимал пост советника главы "Роскосмоса". 7 июля исполнится год, как Сафронов находится под стражей.

"Господин Сафронов находится под следствием. Любые мои высказывания, тем более публичные, могут навредить... Надо быть максимально аккуратным и не вмешиваться в судебный процесс. Там защита компетентная, они собирают необходимые материалы. Будем надеяться, что разрешится эта ситуация", - добавил Рогозин, отвечая на вопрос о своём отношении к процессу над Сафроновым.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, а в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Президент Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, а связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал".