Fox News (США): отставной генерал призывает «ударить по Путину» американскими хакерами

Мужчина наполняет канистры бензином на одной из немногочисленных работающих после кибератаки на трубопровод АЗС во Флориде, США.

Пользователи американского информационного канал Fox News едко высмеивают призывы отставного генерала и «военного аналитика» Кина устроить Путину «ответку» за кибератаки на выборы, нефть и мясо. Кин призвал привлечь к этому американских хакеров и военных. «Попробуй, если допрыгнешь!» - пишут американские читатели. «Сначала разберитесь у себя дома!»

Отставной генерал и старший военный аналитик телеканала Fox News Джек Кин призвал Байдена заставить Путина "ответить за все": за вмешательство в выборы, за вымогательские кибератаки на американскую нефть и мясо, и еще бог знает за что.

По мнению Кина, к "ответке" нужно привлечь американское киберкомандование и "белых хакеров". "Око за око, зуб за зуб!". Американские хакеры должны "выбить" российских из седла хотя бы временно. А потом посмотреть, успокоятся ли они.

"Нужно заставить русских ответить за все! За атаки на нашу нефтяную инфраструктуру на Восточном побережье полностью подавить санкциями их нефтяную и газовую отрасль! Пустить по миру всех этих парней, связанных с ней, и вообще всех русских! Вот что должен сделать Байден!".

Американцы задают едкие вопросы: "А у нас получится?", "Попробуй, если допрыгнешь!" и "Разберись сначала у себя дома!".

Комментарии американских читателей

inthebellyofthebeast193

Легко сказать, генерал, да трудно сделать. Как специалист в IT-сфере, могу сказать, что за последние несколько лет Америка безнадежно отстала в кибер-технологиях не только от Китая, России и Израиля, но даже и от более мелких восточноевропейских стран. Причем отстала безнадежно и в кибер-обороне, и в кибер-наступлении.

Америка сейчас больше интересуется тем, чтобы мужики, мнящие себя бабами, могли на равных соревноваться на Олимпиадах! Так что расслабьтесь и получайте удовольствие.

inthebellyofthebeast193

Кеннеди послал человека на Луну, а Байден послал мужика в женский туалет!

GaetzGreene2024GQP

Да что вы сделаете с Путиным? Да если его ребята пошевелят только пальцем, то в южной Флориде, оккупированной ими, полностью обвалится рынок эксклюзивной недвижимости! Тот остров, который недавно купили Том Брэди и Иванка, переполнен верными путинистами!

BobM267

Сегодня, чтобы объявить войну, не нужно мобилизовать армии и заставлять их выступать в поход. Сегодня эквивалентом этому является массированная кибератака. Если Байден не хочет, или НЕ МОЖЕТ достойно ответить русским, то нас ждут большие проблемы. Сначала они ударили по нашей нефтяной инфраструктуре, теперь по пищевой промышленности. Что дальше? Наши вооруженные силы?!

DaCultfider

Привет! Вы сами в течение всех последних 7 лет загоняли русских в нынешнюю ситуацию, не так ли? И они просто следовали вашим советам! Они подняли свое сельское хозяйство! Они вывели всю свою промышленность из Украины (лишив миллионы украинцев работы, за что теперь платим мы). Они торгуют с Китаем в своих валютах. А к концу года в их резервах не останется ни одного доллара - все заменит золото. Вы давали русским хорошие советы, и они мудро им следовали. Так чего же вы теперь хотите?!

Ennaxor

У Джо Байдена сил не хватит противостоять Путину!

rockybo574

С этим вашим генералом и с этим вашим несчастным правительством у Америки ничего не получится!

TroythePatriot

Заставить ответить Путина? А мы не должны заставить Китай ответить за пандемию коронавируса, Фаучи за его ложь о ней, а Байдена за его коррупцию и взятки на Украине?!

Любопытно, что с демократами вопрос об ответственности получает направление, совершенно противоположное тому, что должно быть на самом деле.

overthehillsandfaraway3

Отлично сказано!

JT^

Байден никогда не заставит Россию или Китай ответить за что-то. Потому что иначе они откроют все имеющиеся у них материалы на взятки Хантеру, и это похоронит семью Байдена. Байден абсолютно повязан компроматом на него.

FoxisrunbyRINOsandDems

Расстегни свои штаны, либеральная курица-Президент!

У тебя есть хоть КАКИЕ-НИБУДЬ доказательства, что Россия осуществляла эти кибер-атаки?

Нет, у тебя НИЧЕГО НЕТ!

Но ты готов испепелить весь мир только потому, что тебе так сказала CNN!!

SSN591

Ну, ну, пусть Байден попробует призвать Путина к ответу, если допрыгнет!

Он и своего сынка-то не может никак призвать к ответу! А тут Путина!

Old69GTO

Ну что, старик-генерал Кин безапелляционен: 1. Хакеры, разумеется, русские. 2. Путин их либо поддерживает, либо контролирует.

Что-то пока нет ни одного убедительного доказательства того, что эти утверждения имеют отношение к действительности!

bankprav

Прямо как барабанная дробь: КИН, КИН, КИН. А что же наши военные стратеги делали последние 70 лет, допустив к настоящему времени уже военный союз России с Китаем?

Теперь пред лицом слабого Байдена они играют мускулами - Россия в Европе против НАТО, а Китай в Азии против Тайваня! И ведь у них много вассалов и союзников: Сирия, Иран, Северная Корея, Пакистан и половина Африки! И что, Байден решится атаковать их со своей либерастной "Воук" армией с таким неодушевленным предметом, как министр обороны Остин во главе?

Mainlytruthful

Нельзя проводить с русскими саммит до того, как мы не "закроем" парочку их линий метро или трубопроводов!

CV60

В целом генерал Кин прав. Но есть одна проблема: БАЙДЕН!

SSN591

Путина можно считать кем угодно, но одно бесспорно: он ставит интересы свое страны превыше всего! Хотел бы я, чтобы в Америке было тоже что-то подобное!

SmallsSnail

Россия в 10 раз лучше США в кибератаках, и у них в США в 1000 раз больше целей, чем у нас в России! Не хотелось бы ввязываться в кибервойну с Россией. Америка потеряет значительно больше.

steve1171

Ну вот, телеканал показывает какого-то старого отставного генерала, который с пеной у рта утверждает, что Россия организовала все эти кибератаки, и что мы должны организовать ей "ответку". И вся Америка должна поверить ему на слово в виновности России. Подождите, не так быстро! Это могли быть русские, но с такой же вероятностью это могла быть и наша администрация!!

YosemiteSamAdams

Отлично, товарищ Steve!

Occer

Добиться мира не так уж сложно. Сделайте союзником Россию и вышвырните Китай и Иран! Русские не такие уж плохие. Любят выпить и подраться! Ненавидят либералов и педерастов, и вполне приятные люди. Те альтернативы, которые у нас есть, значительно хуже.

CaliRepub1270

Что-то мне кажется, американское Дерево Свободы сильно подувяло! Его нужно оживить сначала у себя в стране, а уж потом выходить на Путина, Россию и Китай!

Помните: все начинается с собственного дома!