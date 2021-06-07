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ТАСС

Рогозин заявил, что Сафронов остается сотрудником Роскосмоса до новых судебных решений

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Как отметил глава Роскосмоса, необходимо быть максимально аккуратными и не вмешиваться в судебный процесс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов по-прежнему является сотрудником госкорпорации. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-2021.

"Он продолжает оставаться нашим сотрудником до тех пор, пока не произойдут какие-то изменения в его судьбе по решению суда", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что необходимо быть максимально аккуратными и не вмешиваться в судебный процесс. "Там защита компетентная, они собирают материалы. Будем надеяться, что разрешится эта ситуация", - подчеркнул глава Роскосмоса.

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