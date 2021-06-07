США разрешили Австралии вертолёты AH-64E Apache

Австралия в шаге от обновления своего парка ударных вертолётов. Вчера, 4 июня, портал defence-blog.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил продажу 29 вертолётов и вооружения для них, запрошенных Минобороны Австралии.

Техника, оборудование, вооружение и пакет услуг оцениваются в $3,5 млрд. Эта сумма может измениться в ходе дальнейших переговоров и подготовки к подписанию контракта. В рамках программы LAND 4503 вертолёты AH-64E Apache заменят ARH, имеющиеся на вооружении австралийской армии.

Рендер вертолётов AH-64E Apache Guardian в австралийском камуфляже Источник изображения: twitter.com/BoeingAustralia

Минобороны Австралии официально объявило о намерении заменить ударные вертолёты от компании Airbus Helicopters летом 2019 года. В рамках программы перевооружения планируется закупить 29 новых ударных вертолётов, которые заменят 22 имеющихся на вооружении Tiger ARH. При этом пять новых вертолётов будут использоваться для обучения, ещё 24 машины — для боевых операций.

Ударный вертолёт McDonnell Douglas AH-64 Apache был принят на вооружение армии США в 1984 году и прошёл первое боевое крещение во время американского вторжения в Панаму в декабре 1989 года. AH-64 является самым распространённым ударным вертолётом в мире.

Вооружение вертолёта AH-64 Apache состоит из дистанционно управляемой 30-мм автоматической пушки M230, а также управляемых и неуправляемых ракет. Вертолёт защищён броней из кевлара и полиакрилатовыми бронеплитами, а потому имеет высокую живучесть. Машина способна продолжать полёт даже после попадания пули калибра 12,7 мм или осколочно-фугасного снаряда калибра 23 мм; все её ключевые системы дублированы. Экипаж состоит из двух пилотов, каждый из которых может самостоятельно управлять вертолётом и его вооружением.