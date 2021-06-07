Глава NASA может приехать в Россию в этом году

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В "Роскосмосе" ждут, что глава NASA Билл Нельсон посетит Россию до конца года, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Я думаю, что до конца года", - сказал Савельев, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне в "Роскосмосе" сообщили, что Нельсон в ходе телефонного разговора с Рогозиным принял приглашение посетить Россию. "Глава Роскосмоса пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято", - сообщили в госкорпорации.

Нельсон, по данным "Роскосмоса", предложил продлить работу МКС до 2030 года.

Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций против предприятий "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщал, что они с главой NASA планируют обсудить дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.