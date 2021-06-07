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Интерфакс-АВН

Рогозин раскритиковал планы по отправке людей на Марс в ближайшее время

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Марс
Марс.
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech via AP

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Человечество в ближайшее время не готово к полетам на Марс, соответствующие планы технически безграмотны и абсурдны, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Часто (любители космоса - ИФ) становятся заложниками фантазий людей, которые увлекают их не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты. Увлекают рассказами, о том, что вот-вот скоро человечество полетит на Марс. Но люди технически посвящённые понимают, что это полный абсурд", - сказал Рогозин на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Для того чтобы лететь на Марс, нужно пусковое окно, это раз в два года. И тогда этот перелёт составляет до девяти месяцев. Как запихнуть сто человек как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев? Потом они там будут ждать пусковое окно, чтобы оттуда побыстрее свалить и снова как шпроты лететь в консервной банке на Землю. И понимаете, людям нравится. Я это называю эффектом "Вау". На самом деле за этим ничего, кроме обычного хода маркетолога", - сказал Рогозин.

Глава "Роскосмоса" не уточнил, кого он имеет ввиду, но отметил что "таких людей достаточно много".

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX проводит испытания корабля Starship. Он предназначен для полетов на Луну и Марс. В пилотируемом варианте корабль сможет брать на борт до 100 человек.

В начале декабря прошлого года глава SpaceX Илон Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

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Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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