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Интерфакс-АВН

Рогозин: стоимость глобальной спутниковой системы "Сфера" составит 800 млрд рублей

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСC

500 млрд приходится на частные инвестиции

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - 500 из 800 млрд рублей затрат на программу "Сфера" приходится на частные инвестиции, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"0,8 триллиона, из них 500 млрд внебюджетных", - сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума.

В октябре 2020 года Рогозин сообщил, что Россия приступит к развертыванию спутниковой группировки в рамках программы "Сфера" в 2021 году.

Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич заявил, что госкорпорация в рамках проекта "Сфера" займется созданием "интернета вещей" в космосе. Первые аппараты-демонстраторы данной технологии появятся в 2022 году.

В июле 2018 года президент Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

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Страны
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
ИТ
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