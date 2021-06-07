Рогозин: стоимость глобальной спутниковой системы "Сфера" составит 800 млрд рублей

500 млрд приходится на частные инвестиции

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - 500 из 800 млрд рублей затрат на программу "Сфера" приходится на частные инвестиции, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"0,8 триллиона, из них 500 млрд внебюджетных", - сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума.

В октябре 2020 года Рогозин сообщил, что Россия приступит к развертыванию спутниковой группировки в рамках программы "Сфера" в 2021 году.

Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич заявил, что госкорпорация в рамках проекта "Сфера" займется созданием "интернета вещей" в космосе. Первые аппараты-демонстраторы данной технологии появятся в 2022 году.

В июле 2018 года президент Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.