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Интерфакс-АВН

Путин выступает за договоренности с США по проблеме вооружений

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: Голос России

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Россия никого не собирается пугать своими новыми системами вооружения, рано или поздно высокотехнологичные страны, в том числе США, также придут к подобным результатам, поэтому лучше сейчас договариваться о том, как дальше жить в меняющемся мире, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о своей предстоящей встрече с американским президентом Джозефом Байденом.

"Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились здесь определенных результатов и успехов. Но все ведущие страны, ведущие военные державы всё это делают, просто мы оказались чуть на шаг впереди", - сказал Путин на встрече с представителями международных информагентств, прошедшей накануне на Петербургском международном экономическом форуме.

Он добавил, что "такие высокотехнологичные страны, как США, другие государства - они рано или поздно тоже придут к аналогичным результатам. Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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