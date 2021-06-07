Путин выступает за договоренности с США по проблеме вооружений

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Россия никого не собирается пугать своими новыми системами вооружения, рано или поздно высокотехнологичные страны, в том числе США, также придут к подобным результатам, поэтому лучше сейчас договариваться о том, как дальше жить в меняющемся мире, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о своей предстоящей встрече с американским президентом Джозефом Байденом.

"Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились здесь определенных результатов и успехов. Но все ведущие страны, ведущие военные державы всё это делают, просто мы оказались чуть на шаг впереди", - сказал Путин на встрече с представителями международных информагентств, прошедшей накануне на Петербургском международном экономическом форуме.

Он добавил, что "такие высокотехнологичные страны, как США, другие государства - они рано или поздно тоже придут к аналогичным результатам. Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире".