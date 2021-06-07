Рогозин счел абсурдом скорый полет человека на Марс

Скорый полет человека на Марс — это абсурд и «ход удачного маркетолога». Об этом 5 июня заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его мнению, обывателей увлекают рассказами о скором полете человека на Красную планету, «но люди, технически посвященные, понимают, что это абсолютный абсурд».

Как объяснил Рогозин, полет на Марс возможен раз в два года в так называемое пусковое окно. Перелет может занять девять месяцев.

«Как запихнуть сто человек, как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев, в космический корабль?» — задался он вопросом.

По его словам, после прилета на Марс люди будут два года ждать открытия другого пускового окна для возвращения на Землю.

«На самом деле за этим нет ничего, кроме хода удачного маркетолога», — заключил он.

В конце 2020 года основатель SpaceX, американский бизнесмен и инженер Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. При этом отправить корабль без экипажа он планировал уже в течение двух лет.

5 мая прототип корабля Starship компании SpaceX, который планируется направить на Красную планету вместе со 100 пассажирами, успешно приземлился на испытательном полигоне в штате Техас. Тестирования прототипа проводятся регулярно, несколько предыдущих пусков окончились неудачей.