Минобороны показало, как Су-34 уничтожает цели

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором показаны маневры сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учений в Курганской области.

Как говорится в описании к видео, экипажи самолетов подавили средства противовоздушной обороны и уничтожили аэродром условного противника с помощью неуправляемых ракет С-13. Обнаружить местоположение полевого аэродрома истребителям помогли самолеты-разведчики Су-24МР.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. В экипаж входят два человека. Су-34 может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух — воздух" различных типов и "воздух — поверхность", а также авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.

На вооружении российской армии, по данным из открытых источников, находятся более 120 таких самолетов.