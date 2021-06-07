Войти
РИА Новости

Минобороны показало, как Су-34 уничтожает цели

752
0
0

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором показаны маневры сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учений в Курганской области.

Как говорится в описании к видео, экипажи самолетов подавили средства противовоздушной обороны и уничтожили аэродром условного противника с помощью неуправляемых ракет С-13. Обнаружить местоположение полевого аэродрома истребителям помогли самолеты-разведчики Су-24МР.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. В экипаж входят два человека. Су-34 может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух — воздух" различных типов и "воздух поверхность", а также авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.

На вооружении российской армии, по данным из открытых источников, находятся более 120 таких самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-13
Су-24
Су-24М
Су-34
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.06.2021
Уничтожение цели Су-34 показали на видео
15.06.2020
Самолет на прокачку: Минобороны намерено модернизировать свои Су-34
01.10.2009
Техническая оснащенность ВВС России
07.05.2008
Новейшие фронтовые бомбардировщики "Сухого" пролетят в небе над Москвой в честь Дня Победы
15.04.2008
"Мы ждали этого 20 лет!.." Система ПВО обретает второе дыхание
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников