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ТАСС

Рогозин назвал скорый полет человека на Марс абсурдом

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСC

Как пояснил глава Роскосмоса, лететь на Марс нужно в пусковое окно, которое открывается раз в два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Скорый полет на человека на Марс - это абсолютный абсурд. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-2021.

"Увлекают их [обывателей] рассказами о том, что скоро человечество полетит на Марс. Но люди технически посвященные понимают, что это абсолютный абсурд", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что лететь на Марс нужно в пусковое окно, которое открывается раз в два года, и тогда этот перелет может занять до девяти месяцев. "Как запихнуть 100 человек, как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев, в космический корабль? Потом они туда прилетят. Два года ждут открытия очередного пускового окна, чтобы оттуда свалить обратно на Землю", - сказал глава Роскосмоса.

"На самом деле, за этим нет ничего, кроме хода удачного маркетолога", - отметил он.

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