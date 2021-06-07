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Известия.ru

Американский корабль Dragon состыковался с МКС

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/NASA

Американский космический корабль Dragon состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом говорится в сообщении NASA в Twitter в субботу, 5 июня.

Отмечается, что Dragon пристыковался к МКС примерно в 5:09 по североамериканскому восточному времени (около 12:09 мск). Корабль доставил на станцию 3,3 т груза, в частности, новые солнечные батареи.

Запуск корабля был осуществлен с помощью Falcon 9 в 20:29 мск в четверг, 3 июня.


Ранее, 2 мая, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубов завершили работы в открытом космосе. Они подготовили модуль «Пирс» к отделению от Международной космической станции.

До этого, 29 мая, сообщалось, что NASA совместно с компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отправит на МКС светящихся в темноте кальмаров и микроскопических беспозвоночных тихоходок. Издание Daily Star уточняло, что запуск планируется не ранее 3 июля в рамках 22-й миссии SpaceX.

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