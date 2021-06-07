Американцы назвали сроки новых испытаний «проблемной» гиперзвуковой ракеты

Соединенные Штаты рассчитывают провести первые успешные летные испытания гиперзвукового комплекса Air-Launched Rapid Response Weapon в июле. Первые такие тесты, напомним, окончились практически ничем.

Ракету AGM-183A ARRW можно назвать самым известным гиперзвуковым оружием американцев. В последнее время к ней приковано особое внимание, что вызвано, в частности, провалом недавних тестов. Как стало известно, изделие вновь постараются запустить.

Испытания намечены на июль. По словам генерала Военно-воздушных сил США Тимоти Рэя, военные смогли решить проблемы, которые помешали провести первые тесты.

Неудачные испытания ARRW состоялись в апреле. «ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля, во время первого летного испытания, из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», — заявили тогда в Военно-воздушных силах США.

Впрочем, комплекс (вернее, его демонстратор) ранее прошел ряд испытаний, не предполагавших запуски. Видеть прототип изделия мы могли еще в 2019 году: в качестве носителя выступил стратегический бомбардировщик B-52. Кроме того, недавно американцы сымитировали применение этой системы вооружений.

AGM-183A ARRW под самолетом B-52 Источник изображения: via t.me/nuclear_stormbringer

Конструктивно AGM-183A — это твердотопливная ракета воздушного базирования, имеющая боевую часть в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide. Ранее фигурировала информация о том, что он сможет развивать скорость М=20, однако, насколько можно судить, это не соответствует истине.

Lockheed Martin AGM-183A ARRW Источник изображения: ВВС США

Во всяком случае, в прошлом году генерал-майор ВВС Соединенных Штатов Эндрю Дж. Гебара сказал, что «изделие сможет пролететь за 10-12 минут почти 1000 миль, это потрясающе». Таким образом, вероятно, боевой блок будет разгоняться до скорости примерно М=8, а дальность действия системы составит 1600 километров.

На внешних держателях стратегический бомбардировщик B-52 сможет нести до четырех таких ракет. Достижение первоначальной оперативной готовности запланировано на ближайшие годы.

ВВС — не единственный вид американский войск, который должен получить гиперзвуковые системы вооружений. Также Пентагон уделяет внимание созданию гиперзвукового оружия для ВМС и Сухопутных сил. Разрабатываемые для них комплексы будут в значительной мере унифицированы: в их основе лежит гиперзвуковая боевая часть Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Комплекс для Сухопутных сил, получивший обозначение Long Range Hypersonic Weapon, сможет поражать цели на дальность свыше 2770 километров. Макет изделия мы могли видеть раньше.