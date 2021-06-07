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Российская газета

Шесть стран заказали российских боевых роботов

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Робот "Уран-6"
Робот "Уран-6".
Источник изображения: rg.ru

С 2019 года Россия получила шесть заявок на поставки наземных боевых роботов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

- В ФСВТС проступило шесть обращений от иностранных заказчиков, заинтересованных в российской боевой робототехнике. Большой интерес у партнеров вызывает комплекс разминирования "Уран-6", - рассказал Шугаев ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2021.

"Уран-6" - бронированный инженерный комплекс, предназначенный для разминирования площадей и проделывания проходов в минных полях. Шеститонная гусеничная машина снабжена набором тралов, несколькими видеокамерами и дистанционным управлением с радиусом действия более километра. Машина хорошо себе проявила во время боевых разминирований в Дагестане, Чечне и Сирии.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Уран-6
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ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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